Brand in der „Sunken City“

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Mittwoch in einem Lokal der „Sunken City“ auf der Donauinsel ein Brand ausgebrochen. Kälte und Glatteis erschwerten die Löschmaßnahmen. Verletzt wurde niemand.

Zahlreiche Meldungen trafen gegen 16.35 Uhr wegen der weit sichtbaren Rauchsäule in der Notrufzentrale der Berufsfeuerwehr Wien ein. Die Feuerwehr rückte mit 27 Mann und mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Da sich das Lokal in der „Sunken City“ - der Lokalmeile bei der Reichsbrücke gegenüber der Copa Cagrana - bereits in Vollbrand befand, wurde von der Feuerwehr ein umfassender Angriff mit zwei Löschleitungen und einem Wasserwerfer durchgeführt.

Glatteis erschwerte Einsatz

Dadurch konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Lokale verhindert werden. Mehrere Seecontainer, die direkt an das Lokal angrenzen und als Lager dienen, mussten ebenfalls von der Feuerwehr geöffnet werden, um den Inhalt ausräumen und ablöschen zu können.

Die Löschmaßnahmen wurden laut Feuerwehr aufgrund der Außentemperaturen und der dadurch entstandenen massiven Glatteisbildung erschwert. „Brand aus“ konnte gegen 18.00 Uhr gegeben werden. Durch das Feuer kamen keine Personen zu schaden, das Lokal war nicht geöffnet.