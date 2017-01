Prangl verlegte Zentrale wieder nach Wien

Das auf Kranverleih und Schwertransporte spezialisierte Familienunternehmen Prangl residiert wieder in Wien. Die Firma errichtete eine neue Firmenzentrale in Liesing. 1980 war Prangl nach Niederösterreich übersiedelt.

„Aufgrund der guten Verkehrsanbindung, der verfügbaren Fläche und der Unterstützung durch die Wirtschaftsagentur Wien haben wir uns schlussendlich entschlossen, wieder nach Wien zurückzukehren“, begründete Geschäftsführer Christian Prangl den Schritt.

Das Unternehmen wurde 1965 in Simmering gegründet. 1980 erfolgte die Übersiedlung nach Brunn am Gebirge. In der neuen Firmenzentrale, die auf 67.000 Quadratmetern errichtet wurde, werden laut einer Aussendung 265 Mitarbeiter tätig sein.

Ingesamt 650 Mitarbeiter

Die Rückkehr Prangls nach Wien zeige „dass die Stadt für die unterschiedlichsten Anforderungen von Unternehmen Lösungen anbieten kann“, zeigte sich Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner (SPÖ) erfreut. Das sei in einer dicht besiedelten Metropole nur möglich „wenn alle Seiten flexibel an die Herausforderungen herangehen und es auch den nötigen Spielraum gibt, Möglichkeiten zu nutzen“, so Brauner weiter.

Insgesamt beschäftigt Prangl rund 650 Mitarbeiter. Die gesamte Unternehmensgruppe erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/2016 laut eigenen Angaben einen konsolidierten Umsatz von 93,2 Mio. Euro.

