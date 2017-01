Jugendliche erschrecken Fahrgäste mit Softguns

Die Wiener Polizei ist heute Nachmittag zu zwei Einsätzen in U3-Stationen gerufen worden. Dabei sollen Jugendliche mit Softguns Fahrgäste erschreckt haben. Zunächst berichtete „Allahu Akbar“-Rufe konnten nicht bestätigt werden.

Die Vorfälle sollen sich in den U3-Stationen Schweglerstraße und Zieglergasse ereignet haben. Laut Zeugenaussagen habe es sich um Jugendliche „im Hauptschulalter“ gehandelt, so die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien diese jedoch offenbar schon wieder verschwunden gewesen, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber wien.ORF.at.

Hinweis: In einer ersten Version dieses Artikels berichtete auch der ORF Wien von Panik und Rufen. Dies stellte sich als falsch heraus.

Keine Panik im Zug

Laut Eidenberger wäre es jedoch zu keiner Panik gekommen, wie diverse Medien berichteten. Auch zunächst berichtete „Allahu Akbar“-Rufe konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Es habe sich vielmehr um einen „Scherz“ der Jugendlichen gehandelt.

„Wir haben Sicherheitsvorkehrungen im Zug und am Bahnsteig für genau solche Vorfälle, wenn sich Fahrgäste nicht sicher fühlen“, sagte Daniel Amann, Sprecher der Wiener Linien. Mit diesen Notsprecheinrichtungen, die in den Waggons und auch beim „SOS-Würfel“ auf den Bahnsteigen in mehrfacher Ausführung vorhanden sind, kann direkt der U-Bahnfahrer bzw. die Leitstelle erreicht werden. Im Notfall solle man sich nicht scheuen, sie zu verwenden.