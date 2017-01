Telefonbücher noch immer gefragt

200.000 Wiener bekommen jährlich ein Telefonbuch. Telekom Austria beliefert seine Festnetzkunden automatisch, Umfragen würden aber zeigen, dass über 50 Prozent der Österreicher das Telefonbuch immer noch verwenden.

Seit über 130 Jahren gibt es in Österreich bereits Telefonbücher und immer noch sind sie in Verwendung: „Das mag einem internetaffinen Menschen nicht leicht verständlich sein, aber das Feedback der Kunden zeigt, dass Telefonbücher verwendet werden“, sagt Livia Dandra-Böhm, Pressesprecherin der A1 Telekom Austria Group.

APA/Andreas Troescher

Wichtig für „Menschen ohne Internet“

Telekom Austria gibt die Telefonbücher in Kooperation mit dem Medienunternehmen Herold heraus. Ein Buch besteht aus zwei Sektionen: den Weißen Seiten (1.232 Seiten) und den Gelben Seiten (552 Seiten). Studien belegen, dass 51 Prozent der Österreicher von 14 bis 65 Jahren Telefonbücher verwenden, meint Dandrea-Böhm. Wien ist im Ländervergleich etwas unter dem Wert: „In Wien sind es 47 Prozent.“

Vor allem für alte Menschen ist das Telefonbuch wichtig. Laut der Statistik-Plattform „statista“ haben 52 Prozent der über 70-Jährigen in Österreich keinen Internetzugang. „Vom gedruckten Telefonbuch profitieren insbesondere Menschen, die keinen Internetzugang haben und dennoch Kontaktdaten benötigen“, sagt Dandrea-Böhm.

Kaum Abbestellungen

Telekom-Austria-Festnetzkunden bekommen das Telefonbuch automatisch. Der Wälzer erscheint einmal im Jahr und ist nicht gratis: die Zustellung kostet 3,90 Euro. Es sei denn, der Kunde bestellt es ab. Das nächste Telefonbuch erscheint am 8. Juni, bis 7. April muss es abbestellt werden, wenn man kein Buch bekommen will.

Bisher hätten erst acht Prozent der Wiener ihr Buch abbestellt, so Dandrea-Böhm. Und das, obwohl die Parallelnutzung stark ausgeprägt sei. Laut Dandrea-Böhm verwenden 94 Prozent der Printnutzer das Telefonbuch auch online. Wer kein Festnetzkunde der Telekom ist, muss aktiv bei Herold ein Telefonbuch bestellen. Für die Weißen Seiten fallen in Wien 14 Euro an, für die Gelben Seiten 20,10 Euro.

Links: