Slama-Haus: Nike zieht im Oktober ein

Seit drei Jahren steht das ehemalige Geschäft des Haushaltswarenhändlers Slama in der Mariahilfer Straße leer. Nun gibt es einen ersten Nachmieter: Nike eröffnet im Oktober ein Geschäft auf 1.700 Quadratmetern.

ORF

Der Sportartikelanbieter werde einer von drei neuen Mietern sein, so Lisa Dittlbacher, Sprecherin der Wiener Ärztekammer, am Dienstag gegenüber dem ORF Wien. Der Ärztekammer gehört das Gebäude in der Mariahilfer Straße. Der Mietvertrag mit Nike laufe ab Oktober, so Dittlbacher. Dem Sportartikelanbieter stehen dann auf zwei Stockwerken rund 1.700 Quadratmeter zur Verfügung.

Mehr Geschäftsfläche durch Innenhofausbau

Insgesamt beträgt die Geschäftsfläche in dem Haus inzwischen rund 4.000 Quadratmeter - und damit um 1.000 Quadratmeter mehr als noch zu Slama-Zeiten. Man habe das Gebäude durch einen Innenhofausbau erweitert, erklärte Dittlbacher.

Wer die beiden weiteren Mieter seien, könne sie noch nicht bekanntgeben, auch nicht, ob es sich dabei um Gastronomie oder Geschäfte handle. Die Mietverträge seien noch nicht unterzeichnet, so die Ärzekammer-Sprecherin. Auch wie viel Miete Nike zahlen muss, verriet Dittlbacher nicht.

Slama-Auszug im Jänner 2014

Anfang Jänner 2014 war der Traditionsbetrieb Slama laut Kammer aus dem Gebäude ausgezogen. Die Verkehrsberuhigung in der Mariahilfer Straße sei dabei einer von mehreren Faktoren gewesen, meinte Geschäftsführer Claus Slama damals gegenüber „Wien heute“: „Es ist nicht der Auslöser, aber wir spüren die Verkehrsmaßnahmen. Es ist ein Tropfen, der zu dem ganzen Fass dazu gehört.“ Aber auch der Online-Handel habe zu Umsatzproblemen beigetragen - mehr dazu in Slama-Ende: Verkehrsberuhigung als „Tropfen“. Slama betreibt weiterhin einen Standort in Hennersdorf.

Links: