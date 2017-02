Rainhard Fendrich von Ina Wagler geschieden

Rainhard Fendrich und Ina Nadine Wagler sind einvernehmlich geschieden worden. Einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigte das Management des 61-Jährigen heute. Weiters gab es dazu „keinen Kommentar“.

Die beiden „pflegen seit Jahren ein freundschaftliches und elterliches Verhältnis“, würden ihr Privatleben jedoch nicht weiter kommentieren, hieß es. Zu in Medien verbreiteten Gerüchten im Zusammenhang mit der Trennung gab es keine Stellungnahme. Fendrich war in zweiter Ehe mit der deutschen Schauspielerin verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.

Erste Scheidung, Kokain und Streit mit Ambros

Bereits die Trennung und Scheidung von Andrea Fendrich im Jahr 2004 wurde medial ausgeschlachtet. Drei Jahre später folgte das Geständnis, jahrelang Kokain konsumiert zu haben. Auch der Streit mit Austropop-Legende Wolfgang Ambros, seinem Partner neben Georg Danzer bei Austria 3, hatte für Schlagzeilen gesorgt. Ebenso wie die publikumswirksam inszenierte Versöhnung am Donauinselfest im Jahr 2013 - mehr dazu in Fendrich und Ambros versöhnt.

Mit „I Am From Austria“ zum Klassiker

1981 hatte Fendrich seinen Durchbruch mit dem Hit „Strada del Sole“. Es folgte in rasantem Tempo ein Hit dem nächsten: „Schickeria“ (1981), „Razzia“ (1982) und „Es lebe der Sport“ (1982) katapultierten Fendrich an die Spitze des Austropop und machten ihn auch in Deutschland bekannt. Zum Klassiker avancierte er spätestens mit den weiteren Nummern wie „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ (1984), „Macho, Macho“ (1988) oder „I Am From Austria“ (1990).

