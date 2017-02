Identitären-Chef feuerte Schreckschusspistole ab

Der Chef der rechtsextremen „Identitären Bewegung Österreich“ Martin Sellner soll gestern Abend bei der Station Schottentor mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert haben. Aus Selbstschutz, wie er sagt.

Nach der friedlich verlaufenen Demonstration gegen den von der FPÖ ausgerichteten Akademikerball in der Wiener Hofburg kam es am Abend in der U-Bahn-Station Schottentor zu einem Zwischenfall - mehr dazu in Akademikerball-Demo verlief ruhig.

Identitärer Sellner hat im Jonas-Reindl "zwei Schüsse abgegeben, Schreckpistole, Selbstverteidigung", sagt er, "sei angegriffen worden" 1/2 pic.twitter.com/MmhUkRnj3k — Bernt Koschuh (@BerntKoschuh) 3. Februar 2017

Schüsse „aus Selbstschutz“

Der freie Journalist Timo Küntzle beobachtete gegen 22.20 Uhr zwei Maskierte, die die Treppen in der unterirdischen Straßenbahn-Station hinaufgelaufen seien. Dann hätten sie etwas die Treppe hinuntergeworfen. Dabei habe es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt. "Es war halt kurz ein Anflug von Panik, jetzt nicht ganz schlimm, aber die Leute sind halt weggegangen, weil da ein Schuss gefallen ist, so Küntzle.

Augenzeuge Timo Küntzle im ORF-Interview

Gegenüber der alarmierten Polizei habe dann Sellner erklärt, dass dies seine Pistole sei. Der 28-Jährige habe die Schüsse aus Selbstschutz abgegeben, als er von „Linken“ attackiert worden sei. Dann sei ihm die Waffe entrissen worden, so der Rechtsextreme. Der Mann wurde nicht verletzt. Gegen ihn wurde jedoch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die Ermittlungen wegen des Verdachtes gegenseitiger Körperverletzung wurden eingeleitet.

ORF

Rangelei am Ring

Zu einem weiteren Zwischenfall ist es gegen 21.20 Uhr am Ring gekommen. Ein Ballbesucher und ein Demonstrant gingen aufeinander los. Passanten und Polizei schritten ein. Insgesamt wurden von der Polizei bei ihrem Einsatz rund um den Akademikerball 97 Personendaten ermittelt und 35 Verwaltungsanzeigen gelegt. Nach einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten im Bereich Stephansplatz wurde der Angreifer strafrechtlich zur Anzeige gebracht. Festnahmen gab es keine.