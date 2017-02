Polizei-TV als Ergänzung zum Journalismus

Die Wiener Polizei hatte bei den Demonstrationen gegen den Akademikerball erstmals zwei Videoteams im Einsatz, die für den neuen YouTube-Kanal „Polizei Österreich bewegt“ filmten. „Wien heute“ hat die Abteilung „Polizei-TV“ besucht.

Die Polizei in einer neuen Rolle: Mit dem neuen Videokanal will sie nach eigenen Angaben ihre Arbeit dokumentieren, den Einsatz zeigen von der Vorbereitung bis zur Aufarbeitung. Quasi als Ergänzung zum Journalismus, wie es heißt.

„Der Journalismus hat seine Daseinsberechtigung, ganz klar“, so Polizeisprecher Christoph Pölzl gegenüber „Wien heute“. „Nur wir möchten eben die Polizei präsentieren und zeigen. Unsere Aufgabe ist es ja nicht nur, solche Einsätze zu dokumentieren und zu zeigen, sondern beispielsweise auch Präventionsvideos online zu stellen.“

„Achten auf Persönlichkeitsrechte“

Kritik an eventuellen Datenschutzlücken lässt die Polizei nicht gelten. Pölzl: „Das Ziel von Polizei-TV ist es nicht, Personen vor den Vorhang zu zerren, die da nicht gefilmt werden wollen. Jedoch muss man beachten, wenn man in der Öffentlichkeit ist, und beispielsweise an einer Demonstration oder Versammlung teilnimmt, dass man dann auch gefilmt werden kann. Natürlich machen wir keine Nahaufnahmen, sondern es gibt wirklich nur Übersichtsaufnahmen und wir achten ganz besonders auf Persönlichkeitsrechte. “

Autorisierung durch Polizeipräsidenten

Jeder veröffentlichte Film würde außerdem überprüft. „Dieser Schnitt wird dann dem Landespolizeipräsidenten für Wien, Dr. Gerhard Pürstl, vorgelegt und er entscheidet dann, ob das juristisch einwandfrei ist. Wenn dem so ist, wird das Video veröffentlicht“, so Pölzl.

