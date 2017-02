Wartehäuschen in der Seestadt kommen

Genau zweieinhalb Jahre warten die Bewohner der Seestadt schon auf Wartehäuschen für die Bushaltestellen. Seit Jänner ist die Baugenehmigung erteilt. Doch die durchgehenden Minusgrade haben den Baustart erneut verzögert.

In vielen Wiener Außenbezirken gibt es an kleineren Bushaltestellen keine Wartehäuschen. Besonders kritisiert wurde das im letzten Winter von den Öffi-Fahrern der Seestadt Aspern. Jetzt hat das Warten auf die fehlenden Buswartehäuschen ein Ende. Seit 9. Jänner ist die Genehmigung für die beiden Häuschen am Hannah-Arendt-Platz erteilt.

Baustart wegen Witterung verschoben

Eigentlich hätten die Bauarbeiten der Wartehäuschen schon im letzten Monat beginnen sollen. Die durchgehenden Minusgrade im Jänner haben den Baustart aber verzögert. Wenn es das Wetter zulässt, soll ab der nächsten Woche mit den Bauarbeiten begonnen werden, sagt Brandt-Di Maio. Sollte das Wetter im Februar aber wieder kalt werden, könnte sich der Baustart auch dieses Mal etwas verzögern.

Der Grund für die Verzögerung bisher, waren fehlende Genehmigungen, sagt Gewista-Presseprecher Christian Brandt-Di Maio: „Es galt die behördliche Genehmigung abzuwarten und das war der Hauptgrund warum es vorher nicht möglich war, die Wartehäuschen zu bauen.“ Die Werbeflächenfirma Gewista ist für den Bau von Wartehäuschen in Wien verantwortlich.

Wartehäuschen sind Werbeflächen

Die Wiener Linien haben mit dem Bau der Wartehäuschen nichts zu tun. Es handelt sich dabei um Werbeflächen, die von der Gewista verkauft werden. Schon im Februar vor einem Jahr wurden die fehlenden Wartehäuschen von den Seestadt-Bewohnern gefordert. Ein Jahr hat es gedauert, doch jetzt kann der Bau der beiden Wartehäuschen im Zentrum der Seestadt Aspern beginnen - mehr dazu in Werbung entscheidet über „Öffi“-Wartehäuschen.

