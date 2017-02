Erste „Bitcoin-Bank“ in Wien eröffnet

Wiens erste Bitcoin-Bank steht auf der Mariahilfer Straße. Hier kann Bargeld in die virtuelle Währung Bitcoin gewechselt werden. Die Währung ist nicht unumstritten und unterliegt immer wieder starken Kursschwankungen.

An Bitcoin scheiden sich die Geister. Für die einen ist Bitcoin eine zwielichtige Pseudowährung, die Geldwäschern und Spekulanten dient. Für die anderen hat die digitale Währung das Zeug zum Zahlungsmittel der Zukunft zu werden. Magdalena Isbrandt ist Geschäftsführerin des BitTrust Store: „Es ist einfach viel schneller und es geht ohne Mittelsmann vor sich. Das heißt von Teilnehmer zu Teilnehmer werden Werte oder Geld übersendet.“

Starke Kursschwankungen

Bitcoin preist sich als revolutionäre, schnelle und preiswerte Möglichkeit, Geldbeträge zu überweisen und über das Internet zu tätigen. Allerdings ist eine Bitcoin-Transaktion unumkehrbar. Außerdem glänzt der Bitcoinkurs nicht durch Stabilität: Seit ihrer Einführung 2009 hat ihr Kurs eine Achterbahnfahrt hinter sich. Einmal steigt die Währung auf ein Rekordhoch, dann fällt sie in Untiefen - alleine am 9. Februar fiel der Kurs Bitcoin zu Euro innerhalb weniger Stunden um knapp 100 Euro.

Eine Sache für Risikofreudige also, aber für viele ist das kein Problem, weil sie die Vorteile an der Digitalwährung schätzen, erklärt Andreas Petersson von Bitcoin Austria: „Wenn ich online mit Bitcoin bezahle, habe ich ein gewisses Level an Privatsphäre. Derjenige, bei dem ich die Dienstleistung bezahle, hat nicht meine Kreditkartennummer. Wenn ich rein digitale Güter bezahle, wie Computerspiele, dann habe ich ein wesentlich besseres Gefühl, wenn ich dem nicht meine gesamten privaten Daten aushändigen muss.“

Konsumentenschützer warnen

Konsumentenschützer warnen vor der Digitalwährung. Sie ist zwar nicht verboten, aber auch nicht reguliert. Die staatliche Kontrolle in Form von Bankenaufsicht und dergleichen fehlt zur Gänze. Zu viele unsichere Faktoren würden bei der virtuellen Währung eine Rolle spielen, erklärt Gabriele Zgubic von der Arbeiterkammer Wien: „Zum einen gibt es ein Währungsrisiko, also es gibt zu starke Schwankungen, das kann bis zum Totalverlust gehen. Es gibt ein großes Sicherheitsrisiko, ist sehr attraktiv für Hacker und man muss schon sehr firm sein, was die Sicherheit beim Smartphone betrifft. Und es ist unreguliert, wenn das Geld weg ist, gibt es wahrscheinlich niemanden, der helfen kann.“

