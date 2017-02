Ladendiebe: 10.000 Euro Schaden

Im Donauzentrum sind drei Ladendiebe festgenommen worden. Zwei Männer und eine Frau hatten Diebstahlssicherungen von Kleidungsstücken entfernt, die sichergestellte Kleidung hat einen Wert von etwa 10.000 Euro.

Die drei Verdächtigen wurden von einem Ladendetektiv beobachtet, gemeinsam mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes im Donauzentrum wurden die drei Personen der Polizei übergeben. Laut Polizei hatten sie mit professionellen Hilfsmitteln die Diebstahlssicherungen von Kleidungsstücken entfernt.

Kleidungsstücke um 10.000 Euro

Bei den Verdächtigen wurde auch ein Kfz-Schlüssel gefunden. In einer Parkgarage im Donauzentrum wurde dann in dem Kfz weiteres Diebesgut gefunden. „Es handelt sich durchwegs um hochwertige Stücke“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien. Der Wert dieser Kleidungsstücke beträgt mehr als 10.000 Euro.

Die Kleidung soll in München, Stuttgart und Parndorf gestohlen worden sein. Hinweise dazu bekam die Polizei durch Preiseschidlder, die sich noch an der Kleidung befanden. Die drei Verdächtigen sind in Haft.