Lokal verlangt Gebühr für Handyaufladen

Einen Euro fürs Anstecken des Handys - das hat ein Wiener Kaffeehaus am Montagabend einer Besucherin verrechnet. Das sei die Entscheidung der Lokalbesitzer, hieß es dazu seitens der Wiener Wirtschaftskammer.

Unter „Strom“ wurde der Betrag von einem Euro auf der Rechnung des Cafes im Hundertwasserhaus verbucht, wie auf einem Foto zu sehen ist, das die Zeitung „Österreich“ (Mittwoch-Ausgabe) veröffentlichte. Bei der betroffenen Besucherin im handelte es sich um eine Reporterin der Zeitung. „So schlimm steht es schon um manche Lokale. Strom verrechnet, weil ich das Handy angesteckt habe“, kommentierte die Reporterin die Rechnung auf ihrer privaten Facebook-Seite.

Die Wirtin erklärte gegenüber „Österreich“, die Kundin und deren Begleiter hätten innerhalb von drei Stunden nur jeweils zwei weiße Spritzer konsumiert. Währenddessen habe die Frau die ganze Zeit ihr Telefon aufgeladen. Für kurzes Aufladen verrechne sie nichts: „Nur wenn es länger dauert, muss man bei uns im Cafe auch dafür zahlen.“ Die Gebühr stehe auch in der Karte.

Wirtschaftskammer: Eigenverantwortung der Wirte

In der Fachgruppe der Kaffeehäuser in der Wiener Wirtschaftskammer betonte man gegenüber Radio Wien die Eigenverantwortung der Lokalbesitzer. Etwa die Hälfte der Wiener Cafes würden zudem bereits Gratis-WLAN anbieten. Ob für das Stromaufladen kassiert werde, müsse jeder Unternehmer selbst entscheiden, hieß es am Mittwoch auch in Fachgruppe Gastronomie der Kammer auf Radio-Wien-Anfrage.

Beim Wiener Tourismusverband hoffte man hingegen, dass Wirte, die ihren Gästen Strom verrechnen, die Ausnahme bleiben. Rechtlich sei die Verrechnung von einem Euro jedenfalls zulässig gewesen, erklärte die Wiener Arbeiterkammer gegenüber Radio Wien: Die Kunden müssten auf die Gebühr hingewiesen werden, etwa in der Speisekarte oder per Plakat. Zudem dürfe es sich um keinen überhöhten Betrag handeln, ein Euro sei jedoch in Ordnung.

Wirbel um Rechnung für stornierten Tisch

Erst vor Kurzem hat eine Rechnung für einen stornierten Tisch in einem Wiener Restaurant für Wirbel gesorgt. Eine Wienerin musste ihren Besuch kurzfristig absagen und bekam prompt dennoch eine Rechnung in der Höhe von 209 Euro. Die Wirtschaftskammer zeigte Verständnis - mehr dazu in Stornogebühr in Lokalen für WKW „sinnvoll“.

Link: