25-Jährige in Hotelzimmer vergewaltigt

Eine 25-jährige Frau ist am Montag in einem Hotelzimmer in Wien-Leopoldstadt vergewaltigt worden. Das teilte die Polizei per Aussendung mit. Der mutmaßliche Täter soll sich mit einem Schlüsselduplikat Zutritt verschafft haben.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 6.00 Uhr. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Angestellten des Hotels. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand soll er ein Duplikat der Schlüsselkarte angefertigt haben. Mit diesem verschaffte er sich dann offenbar Zugang zum Zimmer der Frau und vergewaltigte sie.

Die 25-jährige Frau erstattete Anzeige. Der Tatverdächtige konnte rasch ausgeforscht werden und befindet sich laut Polizei in Haft. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Hilfe für Betroffene

Hilfe für vergewaltigte Frauen und Mädchen bietet in Wien unter anderem ein 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien, der unter 01/71 71 9 erreichbar ist. Angeboten wird hier unter anderem auch eine Begleitung zur Polizei, zu Gericht und ins Krankenhaus. Die Beratung ist kostenlos und auf Wunsch auch anonym. Eine weitere Einrichtung, die Hilfe anbietet, ist der Verein „Notruf“. Auch Angehörige und Bezugspersonen können sich an den Verein wenden.

