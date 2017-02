Wasserschwein-Jungtiere über den Berg

Drei mutterlose Wasserschwein-Jungtiere im Tiergarten Schönbrunn sind über den Berg. Nachdem das Muttertier Komplikationen bei der Geburt im Dezember nicht überlebt hatte, war unklar, ob der Nachwuchs durchkommt.

Der Tiergarten gab am Donnerstag Entwarnung: Die drei Jungtiere seien gesund und munter. Die Tiere mit den Namen Maxi, Midi und Santos wurden am 1. Dezember vergangenen Jahres geboren, Mutter Nancy verstarb. „Glücklicherweise sind neugeborene Wasserschweine weit entwickelt und fressen vom ersten Tag an Heu und knabbern Gemüse. Die Tierpfleger haben ihnen außerdem mit der Flasche Ersatznahrung für die Muttermilch gefüttert“, sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Jungtiere baden bereits

Mittlerweile wiegen die mit dem Meerschweinchen verwandten Tiere fünf Kilo und baden schon gerne und halten ihren Vater Sam auf Trab. „Mit einer Schulterhöhe von bis zu 50 Zentimetern sind Wasserschweine die größten Nagetiere“, erklärte Schratter. Mit Schweinen seien sie nicht näher verwandt. Die Tiere sind in Südamerika heimisch, reine Pflanzenfresser und gute Schwimmer.

