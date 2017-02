Wucherpreise: 110 Anzeigen gegen Installateur

Hohe Rechnungen für Installateur-Noteinsätze beschäftigen derzeit die Wiener Polizei. 110 Anzeigen gibt es gegen eine Firma wegen des Verdachts auf Sachwucher. Ein Kunde soll für eine Reparatur sogar 10.500 Euro bezahlt haben.

Die Polizei bestätigte gegenüber Radio Wien einen Bericht des „Kurier“ (Donnerstag-Ausgabe) über die Anzeigen gegen den Liesinger Sanitärnotdienst. Auf der Website der Firma wird mit Preisen ab 49 Euro geworben. Tatsächlich seien die Rechnungen dann oft um mehrere hundert Euro höher, so Robert Breitschopf, Innungsmeister der Installateure in der Wiener Wirtschaftskammer, gegenüber Radio Wien.

ORF

Für Abflussreinigungsdienste werden laut Breitschopf sogar 2.000 bis 3.000 Euro verlangt, „für eine Leistung, die in der Regel vielleicht 300 oder 500 Euro wert wäre“. Der größte mutmaßliche Schadensfall betrifft einen Kunden aus Penzing. Dieser habe für eine einzige Reparatur 10.500 Euro bezahlt, so die Polizei im „Kurier“.

Innung kritisiert „unübliche“ Abrechnungsmethode

Scharfe Kritik übte Breitschopf auch an der Abrechnungsmethode der Firma - nämlich nach Laufmetern der „Reinigungsfedern“. „Das ist absolut unüblich“, so Breitschopf. Um den verrechneten Betrag könne man praktisch bereits selbst das Werkzeug kaufen. Zudem könne der Konsument auch nicht nachprüfen, wie viele Laufmeter Rohr tatsächlich gereinigt wurden.

In einem Fall wurden etwa knapp 70 Meter verrechnet. „Da sind die mit der Reinigungsfeder wahrscheinlich beim Kanaldeckel auf der Straße rausgekommen“, so der Innungsmeister lakonisch zum „Kurier“. Ein Betroffener schilderte der Zeitung, dass die Mitarbeiter der Firma ihm sagten, er müsse den Betrag sofort bezahlen, davor würden sie nicht gehen.

Rechnungsformular noch vor Arbeitsbeginn

Auch beim Ö1-Konsumentenmagazin „Help“ gingen bereits Beschwerden über den Notdienst ein. Im Jänner hatte etwa ein Mann den Dienst beauftragt, weil es in seinem Haus ungewöhnlich kühl war und die Gastherme einen Fehler anzeigte. Schon bevor sich der Handwerker an die Arbeit machte, musste er ein Rechnungsformular unterzeichnen, schilderte der Kunde gegenüber „Help“ – insgesamt war von 300 Euro die Rede. Nach zwei Minuten Arbeitszeit seien dann jedoch plötzlich 552 Euro fällig gewesen. Nur drei Tage später streikte die Gastherme erneut - mehr dazu in help.ORF.at.

VKI-Expertin Maria Ecker riet im „Help“-Interview, im Notfall einen kühlen Kopf zu bewahren. Betroffene sollten in Ruhe überlegen, ob wirklich sofort ein Notdienst erforderlich ist. Handwerker seien üblicherweise schon ab den frühen Morgenstunden im Einsatz. Einige Firmen betrieben auch seriöse Notdienstservices, wie die österreichweite Hotline der 1a-Installateure unter der Telefonnummer 05-1704.

Die Wirtschaftskammer erstattete auch Anzeige gegen den Geschäftsführer der betroffenen Firma bei der MA 63, weil dieser keine Gewerbeberechtigung haben soll. Der Betrieb bietet auch Schlüssel- und Elektronotdienste an.

