OLG stimmt Firtasch-Auslieferung zu

Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat seine Entscheidung über eine Auslieferung von Dimitri Firtasch in die USA getroffen. Demnach darf der ukrainische Oligarch ausgeliefert werden.

Der ukrainische Oligarch war am 12. März 2014 am Firmensitz seiner Holding Group DF in Wieden verhaftet worden. Die Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien beruhte auf einem US-Haftbefehl. Gegen den 48-jährigen Geschäftsmann wird von der US-Justiz wegen des Verdachts der Bestechung und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Firtasch soll vor einem Bundesgericht in Chicago (US-Bundesstaat Illinois) angeklagt werden, weil es bei diversen Auslandsgeschäften zu Korruptionsvorgängen gekommen sein soll. Nur wenige Tage nach seiner Verhaftung wurde er auf freien Fuß gesetzt - mehr dazu in Firtasch: 125 Mio. Euro Kaution bestätigt.

Mehr dazu in Kürze.