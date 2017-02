Endgültiges Aus für Jugendgefängnis

In der Justizanstalt Josefstadt sitzen derzeit 38 Jugendliche in Haft. Das Gefängnis wurde extra dafür adaptiert. Ein geplantes Gefängnis ausschließlich für Jugendliche wird es laut Ministerium in Wien nicht mehr geben.

Die Jugendlichen sitzen ohne Beschäftigung in einem überfüllten Gefängnis. 2014 wollte das Justizministerium noch ein eigenes Gefängnis für Jugendliche in Wien schaffen. Angedacht dafür war das Schubhaftzentrum am Hernalser Gürtel 6-8.

Weil das Innenministerium das Gebäude aber weiter für sich benötigte, kam dort keine Jugendhaftanstalt hinein. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wollte aber ein anderes Gebäude finden. 2017 ist die Idee für ein eigenes Jugendgefängnis vom Tisch - mehr dazu in Zwist um geplantes Jugendgefängnis.

ORF

„Idee gibt es in dieser Form nicht mehr“

„In dieser Form gibt es die Idee nicht mehr. Es ist im Gegenteil so, dass man einerseits die Justizanstalt Wien-Josefstadt etliche Maßnahmen ergriffen hat, um die Haftbedingungen für die Jugendlichen dort deutlich zu verbessern“, sagt Britta Tichy-Martin, Ressortsprecherin im Justizministerium, gegenüber „Wien heute“.

Laut der Sprecherin wurden die Hafträume neu gestaltet. Und es würden nur mehr zwei Jugendliche pro Zelle untergebracht. Zudem gebe es im Großraum Wien die Justizanstalt Gerasdorf, die speziell für Jugendliche ausgerichtet sei. „Diese soll zu einem Jugendhaft-Kompetenzzentrum ausgebaut werden“, so Tichy-Martin.

ORF

Nur eine betreute Wohngruppe in Wien

Von den 38 Jugendlichen in der Justizanstalt Josefstadt sitzen derzeit zehn in Strafhaft und 19 in Untersuchungshaft. Der Verein Neu-Start kümmert sich darum, dass straffällige Jugendliche trotz Haftstrafe einen Neuanfang bekommen. „Gerade die Haft ist ein Ort, wo sie das wieder fortsetzen, weil in der Haft ist natürlich das Ausüben und das Androhen von Gewalt ein ganz normales Mittel ist, um sich in der Zelle durchzusetzen“, sagt Bewährungshelfer Klaus Priechenfried von „Neustart“.

Auch spezialisierte Jugendgefängnisse sieht die Bewährungshilfe kritisch. „Wir haben zwar sehr intensiven Kontakt mit Gerasdorf, aber wir sollten trotzdem so wenig Jugendliche als möglich dort hinein sperren“, so Priechenfried.

Denn Haft bleibe Haft, auch in einer spezialisierten Einrichtung. Jugendliche seien besser in einer betreuten, aber nicht versperrten Wohneinrichtung untergebracht. In ganz Österreich gibt es drei dieser betreuten Wohngruppen. Nur eine davon ist in Wien - mehr dazu in Wohngruppen statt Jugendgefängnis.

Link: