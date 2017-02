Fremdenrechtspaket: Obdachlose befürchtet

Tausende Flüchtlinge mit negativem Asylbescheid könnten obdachlos werden, befürchtet der Flüchtlingskoordinator Peter Hacker. Mit dem Fremdenrechtspaket müssten rechtskräftig abgelehnte Asylwerber ohne Grundversorgung auskommen.

Keine Grundversorgung mehr für Flüchtlinge mit negativem Asylbescheid würde bedeuten, dass plötzlich hunderte vielleicht sogar tausende Flüchtlinge in der Stadt obdachlos und illegal werden, sagt der Flüchtlingskoordinator Peter Hacker: „Indem sie aus der Grundversorgung rausfliegen, verlieren wir auch die Evidenz, wer überhaupt noch da ist. Das ist etwas, wo wir in Wien sagen, das geht so nicht.“

De-facto-Ende der Grundversorgungsvereinbarung

3.500 Menschen mit rechtskräftig negativem Asylbescheid leben derzeit in Österreich, 1.300 davon in Wien - die meisten von ihnen aus Tschetschenien, Afghanistan und Nigeria. Viele von ihnen bleiben da, weil Abschiebungen und Rückführungen sich oft verzögern, auch wenn die Zahlen langsam steigen.

Wenn das Flüchtlingspaket so kommt, sieht Hacker große Probleme: „Würde man das 1-zu-1 umsetzen müssen, müsste ich jetzt 1.300 Menschen in Wien auf die Straße setzen. Das bedeutet einmal, dass 1.300 obdachlos sind und in der Stadt irgendwo herumirren und keinen Cent für Essen und kein Geld mehr haben für ein Dach über dem Kopf. Und wir können uns ausrechnen, was das bedeuten würde für die Kriminalitätsentwicklung in der Stadt.“

Außerdem würde das Paket de facto ein Ende der sogenannten 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Land bedeuten, der Grundversorgungsvereinbarung, meint Hacker: „Wir haben uns als Länder bereit erklärt den Bund zu unterstützen bei seiner Aufgabe. Wenn die 15a-Vereinbarung gekündigt ist, ist der Bund wieder zu 100 Prozent für die Versorgung von Flüchtlingen zuständig.“ Derzeit übernimmt der Bund 60 Prozent der Kosten.

Hacker hofft auf Lösung in Ministerrat

Der Flüchtlingskoordinator hofft noch auf eine Lösung im Ministerrat. Da soll das Fremdenrechtspaket beschlossen werden, das unter anderem eine Ausweitung der Schubhaft und höhere Strafen bei verweigerter Ausreise oder Falschangaben im Asylverfahren bringt. Ein letztes Detailgespräch am Montag brachte jedoch keine größeren Änderungen mehr, wurde der APA sowohl aus SPÖ als auch ÖVP bestätigt.

Noch offen geblieben war vor dem Wochenende, wer die Höhe der Entschädigungen für Asylwerber, die gemeinnützige Jobs leisten, festlegen soll. Herausgekommen ist nun, dass eine entsprechende Verordnung vom Innenminister im Dialog mit den Ländern festgelegt wird.

Vereinbarungen aus Regierungspaket fehlen noch

Nicht in das schon im vergangenen Herbst in seinen Grundzügen festgelegte Paket integriert wurden vorerst jene Punkte, auf die sich die Koalition mittlerweile im erneuerten Regierungspaket verständigt hat. Allerdings wurde zuletzt nicht ausgeschlossen, dass im Zuge der parlamentarischen Behandlung der nunmehrigen Vorlage noch die ein oder andere Maßnahme ergänzt werden könnte.

Jedenfalls noch vor dem Sommer soll vom Nationalrat beschlossen werden beispielsweise eine Höchstdauer der Schubhaft von 18 Monaten. Derzeit sind höchstens zehn Monate innerhalb von 1,5 Jahren möglich. Erhöht werden die Strafen, wenn jemand einen Aufenthaltstitel durch falsche Angaben ergattert. Noch höher sind die Pönalen, wenn man das Land trotz aufrechten Bescheids und der Möglichkeit dazu nicht verlässt oder widerrechtlich nach Österreich zurückkehrt.

Beschleunigtes Aberkennungsverfahren

Beschleunigt werden soll eine Außerlandesbringung bei straffällig gewordenen Asylberechtigten. Bereits vor einer allfälligen Verurteilung soll ein beschleunigtes Aberkennungsverfahren eingeleitet werden. Nach dem Urteil bleibt dann der Erstinstanz ein Monat und dann dem Bundesverwaltungsgericht zwei Monate Zeit zu entscheiden, ob der Asyltitel aberkannt wird.

Was Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber angeht, werden Rechtsträger, die im Eigentum von Bund, Land oder der Gemeinden stehen, nicht auf Gewinn gerichtet sind und nicht im allgemeinen Wettbewerb stehen, gemeinnützige Tätigkeiten anbieten dürfen. Gleiches gilt für Gemeindeverbände.

