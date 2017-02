Verdacht auf Missbrauch in Kindergarten

Ein Pädagoge soll in einem Privatkindergarten in Wien-Ottakring Kinder in einem Waschraum nackt ausgezogen haben. Die Polizei bestätigte einen Bericht von Heute.at, es liege eine Anzeige gegen ihn wegen sexuellen Missrauchs vor.

Im vergangenen Dezember schlugen Eltern Alarm. Ihre Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren erzählten, dass ein Pädagoge, der neu im Kindergarten war, sie in den Waschraum geholt und dort ganz ausgezogen habe. Der Betreiber des privaten Kindergartens in Ottakring konfrontierte den Mann mit den Vorwürfen, dieser stritt aber alles ab.

Um jegliches Risiko auszuschließen, kündigte der Betreiber den Pädagogen dennoch und zeigte ihn bei der Polizei an. Die Wiener Polizei bestätigte, dass eine Anzeige gegen den Mann wegen sexuellen Mißbrauchs Unmündiger vorliege.

Psychologische Hilfe für Kinder und Eltern

Die MAG Elf, die für den Kinder- und Jugendschutz in Wien zuständig ist, bestätigte die Sache grundsätzlich. Die Staatsanwaltschaft werde die Vorwürfe jetzt prüfen. Eltern, die Sorge um ihre Kinder haben, bekommen außerdem psychologische Hilfe zur Seite gestellt.

