Hohe Geldstrafen nach Wiener Derby

Das Nachspiel zum 320. Wiener Derby am 12. Februar ist beendet. Der Strafsenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga verhängte über Austria Wien und Rapid Wien hohe Geldstrafen wegen Ausschreitungen.

Sportlich war das Wiener Derby - es endete 1:1 - im Februar kein Glanzlicht, ebensowenig aber auch von Seite der Tribüne. Mehr als 130 Anzeigen, fünf Verletzte, vier vorläufige Festnahmen: Schon vor dem Spiel im Ernst Happel Stadion war es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der beiden Vereine gekommen - mehr dazu in Derby: Böller und vier Festnahmen.

Nun bekamen die Vereine die Rechnung für das Verhalten der Randalierer zugestellt: 20.000 Euro Geldstrafe für die Austria, 35.000 Euro für Rapid als Gastverein. Der Strafsenat begründete die Strafen mit der Verletzung der Veranstaltungsbedingungen und missbräuchlicher Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen.

APA/Hans Punz

Appelle des Platzsprechers verhallten ungehört

Das Match fand vor 15.577 Zuschauern statt. Schon kurz nach dem Einlass waren 40 bis 50 Personen laut Polizei zwischen den Sektoren D und E des Stadions im Prater aneinandergeraten. „Wenige davon waren tätlich. Ein Raufhandel konnte unterbunden werden. Das Ganze war schnell aufgelöst“, hieß es. Zudem gab es auch rund 30 Wegweisungen von Personen, die mit gefährlichen Gegenständen angetroffen wurden, aus dem Sicherheitsbereich, den es extra für das Derby gab.

So trafen Polizeibeamte Sonntagfrüh in der Nähe des Stadions auf 16 Personen, in deren Fahrzeugen zwei Sturmhauben, Quarzsand-Handschuhe, zwei Mundschutze, zwei Golfschläger, sechs Handfackeln und zwei Rauchtöpfe gefunden wurden. Während des Spiels fielen die Anhänger der beiden Teams durch den Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen auf. So wurde etwa eine zweistellige Anzahl an Böllern abgeschossen. Die Durchsagen des Platzsprechers dies zu unterlassen, verfehlten die Wirkung.

APA/Hans Punz

Bundesliga verurteilte Vorfälle

Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat in einer Aussendung am Tag nach dem Match die Vorfälle verurteilt. „Es ist inakzeptabel, dass vereinzelte Individuen Böller werfen und einen stimmungsvollen Frühjahrsauftakt für ihre gewalttätigen Auseinandersetzungen missbraucht haben“, sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Die Bundesliga will gemeinsam mit den Clubs und der Exekutive die Geschehnisse aufarbeiten und anschließend verbandsinterne Verfahren einleiten. Stadionverbotsverfahren gegen Einzelpersonen nach Datenübermittlung durch die Exekutive bzw. durch Clubanträge seien ebenso möglich wie behördliche Strafverfahren, hieß es in der Stellungnahme. „Gemeinsam mit den Clubs und den zuständigen Behörden wollen wir die Leute, die Böller werfen oder gewalttätig sind, aus unseren Stadien verbannen“, betonte Ebenbauer.

Links: