Kindergartenmisere in Wien ohne Ende

Die Stadt Wien hat einem weiteren Kindergartenbetreiber Fördergelder gestrichen. Dieser hatte falsche Angaben gemacht. In einem anderen Fall, in dem es um den Verdacht von Kindesmisbrauch geht, prüft nun der Volksanwalt.

Zehn Standorte des insolventen Kindergartenbetreibers Alt Wien hatte der Verein „Oase des Kindes“ erst vor kurzem übernommen. Nun gestand der Obmann des Vereins ein, die Stadt über die Fördervoraussetzungen getäuscht zu haben. Das teilte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) mit.

Nun sei die Vereinbarung mit dem Verein gekündigt worden, berichtete der Ressortchef. Die Auszahlungen seien gestoppt, Eltern und Staatsanwaltschaft wurden laut Stadt informiert. Insgesamt seien rund 280 Kinder betroffen, hieß es. Die Fördersumme betrug bis dato 380.000 Euro. Derzeit sei man dabei, etwaige Rückforderungen zu berechnen, sagte Eva Reznicek von der MA 10 (Kindergärten).

Volksanwalt prüft Verdacht auf Kindesmissbrauch

In einer anderen Causa, einen anderen Kindergarten betreffend, hat nun die Volksanwaltschaft angekündigt, aktiv zu werden. Es geht um eine Anzeige wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch in einem Ottakringer Kindergarten - mehr dazu in Verdacht auf Missbrauch in Kindergarten. Volksanwalt Peter Fichtenbauer leitete ein amtswegiges Prüfverfahren ein, das vor allem die Kontrolle der privaten Einrichtung im Bezirk Ottakring durch die Aufsichtsbehörde, die Mag Elf, beleuchten soll.

Fichtenbauer will insbesondere prüfen, „ob und mit welchem Ergebnis der Kindergarten in der Vergangenheit aufsichtsbehördlich geprüft wurde“. Ihm gehe es auch darum, „wie derartige Vorfälle in Zukunft vermieden werden können“.

Mag Elf: „Kinderschutz oberste Priorität“

Seitens der Mag Elf hieß es dazu, grundsätzlich gebe es bei der Aufsicht über Privatkindergärten keine Unterschiede zu städtischen Einrichtungen: Einmal im Jahr findet eine Kontrolle durch die Mag Elf statt, „im Anlassfall sowieso“. „Der Kinderschutz hat oberste Priorität, das geht über alles. Wenn Eltern oder Pädagogen so etwas melden, gehen wir sofort hin.“ In der betreffenden Einrichtung habe es zuvor keine diesbezüglichen Probleme gegeben.

Die nächsten Ermittlungsschritte seien die Suche nach möglicherweise betroffenen weiteren Kindern und deren Befragung im Beisein ihrer Eltern sowie die Vernehmung des Beschuldigten, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die inkriminierten Vorfälle hätten sich im Herbst 2016 abgespielt, die Anzeige durch den Kindergarten-Obmann sei Mitte Jänner eingegangen.

