Explodierendes Hoverboard löste Brand aus

In der Nacht auf heute hat ein Hoverboard, eine Art elektrisches Skateboard, einen Brand in der Donaustadt ausgelöst. Das Gerät dürfte im Kinderzimmer in der Ladestation explodiert sein. Verletzt wurde niemand..

Das Gerät dürfte kurz vor 20.00 Uhr in einer Wohnung in der Murrstraße in der Donaustadt zu brennen begonnen haben - die Flammen griffen dann auch auf die Matratzen über, weshalb sich das Feuer rasch ausbreiten konnte, wie die Tageszeitung „Heute“ in ihrer Online-Ausgabe berichtete. Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich eine Frau und ihr eineinhalbjähriges Kind in der Wohnung auf, sie konnten sich jedoch selbst rechtzeitig retten. Der 12-jährige Besitzer des Hoverboards war bei einem Freund in der Nachbarwohnung.

MA 68/Lichtbildstelle

Die Feuerwehr rückte mit sechs Einsatzwagen und 27 Beamten an. Nach eineinhalb Stunden war das Feuer unter Einsatz von Atemschutz wieder gelöscht. Die Rettung versorgte die Mutter sowie ihre zwei Kinder an Ort und Stelle, verletzt wurde niemand.

Probleme mit Hoverboards in den USA

In der Vergangenheit hat es immer wieder Probleme mit Hoverboards, elektrischen Skateboards mit Rädern, gegeben. Im Sommer 2016 rief die US-amerikanische Verbraucherschutzbehörde mehr als eine halbe Million Hoverboards zurück. Bei den Geräten bestehe Brand- und Explosionsgefahr, teilte die Behörde mit.

ORF

Insgesamt seien in den USA 99 Zwischenfälle mit den beliebten Freizeitgeräten gemeldet worden, die bis zu 20 Stundenkilometer schnell fahren können. Die Lithium-Ionen-Batterien könnten überhitzen und anfangen zu brennen oder sogar explodieren. Betroffen waren Hoverboards von zehn Herstellern, die zwischen Juni 2015 und Mai 2016 verkauft wurden - für Preise bis zu 900 Dollar (rund 800 Euro). Mehr als die Hälfte der zurückgerufenen Geräte sind von der Marke Swagway.

