Betrunkener feuerte in Lokal Pistole ab

Weil ihm ein Musiker in einem Meidlinger Lokal einen Liedwunsch verweigert hat, hat ein betrunkener Mann eine Pistole abgefeuert. Dabei wurde kein Anwesender verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Kurz nach 4.00 Uhr wurden die Beamten in die Erlgasse gerufen. Im Lauf der Nacht zeigte der Mann mehreren Lokalgästen seine Pistole mit einem Kaliber von 7,62 Millimetern. Der 42-Jährige konsumierte zahlreiche Bier und Raki. Später wollte er ein bestimmtes Lied hören und forderte einen Musiker dazu auf, es zu spielen. „Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, feuerte er einen Schuss in die Zimmerdecke ab“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Illegaler Waffenbesitz

Der Verdächtige hatte 2,68 Promille intus. Die Beamten der WEGA nahmen ihn fest. Die WEGA stellte seine Faustfeuerwaffe und weitere Munition sicher. Die Pistole besaß der Mann illegal. Deswegen wurde außerdem ein Waffenverbot über den 42-Jährigen verhängt. Der Mann befindet sich nun in Haft.