Workshops und Beratung zum Frauentag

Zum Internationalen Frauentag werden bis 19.30 Uhr im Rathaus Workshops, Beratungen und Führungen angeboten. Für die neue Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner gab es Vorschusslorbeeren.

Im Rathaus gibt es bis 19.30 Uhr neben zahlreichen Beratungseinrichtungen eine Führung durchs Rathaus und Führungen der Wienbibliothek. Bei den Workshops stehen die Themen „Sicherheit im Öffentlichen Raum“ und „Mädchen kommt von Machen - Rollenbilder und Alltagssexismen“ im Mittelpunkt.

In den Arkaden des Rathauses werden bei der Galerie "Wien. Stadt der Großen Töchter“ 14 ausgewählte Frauen in ihrem Schaffen in und um Wien portraitiert und so sichtbar gemacht. Zusätzlich werden dieses Jahr zwei weitere einzigartige Frauen präsentiert. Eine Lesung mit der Schriftstellerin und Journalistin Elfriede Hammerl bildet den Abschluss des Frauentages im Rathaus.

APA/Hans Klaus Techt

Frauenberger erwartet Fortschritte

Frauenstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) erwartet von der neuen Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner auch Fortschritte für die Gleichberechtigung. „Gleiche Rechte können wir nur durch aktive Frauenpolitik erreichen. Ich freue mich darauf gemeinsam in den nächsten Monaten wichtige Schritte, wie die Quotenregelung für Aufsichtsräte, umsetzen zu können und auf die gute Zusammenarbeit im Sinne der Frauen“, so Frauenberger.

Die SPÖ-Parteigremien hatten sich am Vormittag einstimmig für die gebürtige Wienerin Pamela Rendi-Wagner als Nachfolgerin der verstorbenen Sabine Oberhauser als Gesundheits- und Frauenministerin ausgesprochen. Die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen fand bereits am Nachmittag in der Hofburg statt - mehr dazu in Neue Frauenministerin: Lohnschere „inakzeptabel“ (news.ORF.at).

Schon kurz nach der Angelobung betonte Rendi-Wagner, dass noch zahlreiche Herausforderungen im Frauenbereich auf sie warten würden: „Ich werde das nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern täglich auf meiner Agenda haben.“ Als wichtigste anstehende Maßnahmen nannte die neue Ministerin die Einführung eines Mindestlohnes von 1.500 Euro, den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten und Ganztagsschulen und die Einführung eines zweiten kostenlosen Kindergartenjahres.

