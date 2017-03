Schuss vor Hotel Hilton: Schütze flüchtig

In der Nacht auf vergangenen Sonntag wurde vor dem Wiener Hotel Hilton ein Schuss abgegeben. Dabei war offenbar ein weiterer, bisher unbekannter Mann involviert, ergaben die polizeilichen Ermittlungen. Dieser Mann ist flüchtig.

Er soll auch den Schuss auf einen 31 Jahre alten Rumänen abgegeben haben, dem ein Projektil in den Oberschenkel drang. Unmittelbar nach der Tat waren drei Männer - zwei Serben im Alter von 21 und 41 und ein 44-jähriger Montenegriner - festgenommen worden - mehr dazu in Schuss vor Hotel Hilton abgegeben. Sie befinden sich mittlerweile in U-Haft. Jüngsten Erkenntnissen zufolge sollen die drei zwar bewaffnet gewesen sein, von ihren Schusswaffen aber nicht Gebrauch gemacht haben.

Streit mit Frau in Club

Der Rumäne hatte im Club „The Box“ - er befindet sich im selben Gebäude wie das Hotel Hilton - eine Frau kennengelernt. Zu vorgerückter Stunde entzündete sich zwischen den beiden ein Streit, im Zuge dessen der 31-Jährige mit der Faust wuchtig gegen die Wand schlug. Darauf wurde er des Lokals verwiesen - angeblich von insgesamt sieben Männern.

Einem von ihnen soll der rausgeschmissene Rumäne im Eingangsbereich noch zugerufen haben, er möge „rauskommen, dann machen wir uns das eins zu eins aus“. Darauf soll dieser eine Faustfeuerwaffe gezückt und über ein Absperrgitter hinweg dem 31-Jährigen ins Bein geschossen haben. „Die Fahndungsmaßnahmen nach diesem Mann sind im Laufen“, bestätigte Patrick Maierhofer, der Sprecher der Wiener Landespolizeidirektion. Ob sich der Gesuchte noch im Bundesgebiet aufhält, ist allerdings fraglich.

Verdacht an Beteiligung gegen Festgenommene

Gegen die Festgenommenen steht vorerst weiter der Verdacht auf Beteiligung an einer absichtlichen schweren Körperverletzung im Raum. Verteidiger Philipp Wolm zeigte sich zuversichtlich, zeitnahe ihre Enthaftung erwirken zu können. Der angeschossene Rumäne wurde im AKH operiert. Lebensgefahr hatte keine bestanden.