Theaternachwuchs auf der großen Bühne

Der Theaternachwuchs vom Max Reinhardt Seminar will auf der großen Bühne zeigen, was sie können. Bei einem viertägigen Festival stehen die Studierenden gemeinsam mit den Künstlern des Volkstheaters auf einer Bühne.

Das im Vorjahr gegründete Festival „Neues Wiener Volkstheater“ geht bis zum Sonntag in die zweite Runde. Die Kooperation von Max Reinhardt Seminar und Volkstheater will wieder junge europäische Stimmen präsentieren und setzt dabei heuer unter anderem auf die Uraufführung von „Nanjing. The Future“ der Schweizer Autorin Gornaya.

Reinhardt Seminar für Besucher öffnen

„Die erfahrenen Kollegen können schon andere Richtlinien vorgeben, dafür bringen die jungen Schauspieler Fantasie und Energie mit“, erklärt Anna Badora, die Direktorin des Volkstheater. Das Volkstheater stellt für „Nanjing. The Future“ am 11. März seine Spielstätte Volx in Margareten zur Verfügung. „Zum weit gefassten Begriff des Volkstheaters werden gleichermaßen geschichts- wie gegenwartsbewusste Zugänge geboten“, heißt es in der Ankündigung.

Neben „Nanjing“ erstreckt sich das viertägige Festival über einen Abend mit szenischen Skizzen, ein Hörspiel und begleitende Gespräche am Reinhardt Seminar selbst. „Zum einen ist es so, dass wir mit dem Festival unser Haus öffnen, also wenn man hier herkommt kann man sehen, was spielt sich hier innerhalb ab, wo wird geprobt. Zum anderen ist es ein unglaublicher Mehrwert für die Studierenden“, erklärt Tamara Metelka, die Direktorin vom Reinhardt Seminar.

Regie-Studierende begeistert

Die Regie-Studierenden zeigen sich begeistert von der Möglichkeit. „Großartig, dass ich zum ersten Mal mit ausgebildeten, fertigen Schauspielern zu tun habe“, beschreibt Regiestudent Simon Dworaczek die Arbeit. Auch Anna Marboe, die ebenfalls Regie studiert, schätzt daran: „Wie man angenommen wird und wie man gemeinsam etwas erarbeiten kann, wenn man sich aufeinander einlässt. Das war sicher nicht immer einfach, aber das macht auch Spaß und ich habe sicher viel gelernt.“

