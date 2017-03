Endbericht zu Missbrauch in Kinderpsychiatrie

Mehr als zwei Jahre lang sind die Missbrauchsvorwürfe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie von 1945 bis 1989 aufgearbeitet worden. Die Forscher mussten mehr Daten auswerten als angenommen. Heute wird der Endbericht präsentiert.

Wie ist mit geistig und mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen in der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie nach dem zweiten Weltkrieg bis Ende der 1980er Jahre umgegangen worden? Sowohl in pflegerischer als auch in medizinischer Hinsicht? Dabei sollte der zeitgenössische „State of the Art“ der tatsächlichen Praxis gegenübergestellt werden.

Sterilisationen und Ruhestellungen

Das war die zentrale Frage für das Forschungsteam des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie. Untersucht wurden der Pavillon 15 „Am Steinhof“ im Otto Wagner Spital und das Neurologische Krankenhaus am Rosenhügel. Dort soll es zu physischer Gewalt, Zwangssterilisationen und medikamentöser Ruhigstellungen gekommen sein.

Weil die Forscher mehr Akten und Daten zusammentragen konnten als erwartet, hat auch die Auswertung der Daten und Interviews mit Betroffenen und Angehörigen länger gedauert. Letztere waren fesselnd, berührend und erschütternd, wie es heißt. Die Studie gab der Krankenanstaltenverbund in Auftrag - mehr dazu in Kindesmissbrauch in Psychiatrie: Fülle an Akten.

