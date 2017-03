Golf-Turnier in der Innenstadt

Die Wiener Innenstadt wird am 14. und 15. April zum Golfplatz. Die Veranstaltung „In City Golf“ hat alle Genehmigungen der Stadt erhalten. An besonderen Orten, wie Staatsoper und Rathausplatz werden 18 Löcher aufgebaut.

Auch im Burggarten, im Volksgarten sowie vor dem Musikverein entstehen Golfbahnen mit einer Länge von zehn bis 100 Meter. Zentrum der Veranstaltung ist der Rathausplatz, wo sich neun Bahnen befinden werden. Auch in luftiger Höhe kann abgeschlagen werden, nämlich auf der Dachterrasse des ehemaligen Erste Bank-Gebäudes auf dem Petersplatz. Damit weder Menschen noch Fenster gefährdet sind, wird mit weichen Bällen gespielt.

Charity-Loch beim Rathausplatz

72 Teilnehmer, die von den Sponsoren eingeladen werden, haben die Möglichkeit, an den außergewöhnlichen Plätzen zu spielen. Unternehmen können noch Plätze für das ungewöhnliche Turnier kaufen. Auf dem Rathausplatz wird außerdem ein Charity-Loch aufgebaut, bei dem jeder sein Glück versuchen kann. Auch für Kinder gibt es die Möglichkeit, den Sport auszuprobieren.

ORF.at/Carina Kainz

Menschen für Golf begeistern

"Im Unterschied zu einem klassischen Golfturnier auf dem Golfplatz bietet „In City Golf“ durch tausende Passanten und Zuschauer eine viel höhere Sichtbarkeit. Zugleich bietet „In City Golf" die ideale Gelegenheit für Zuschauer, das erste Mal einen Golfschläger in die Hand zu nehmen“, hieß es in einer Pressemitteilung des Österreichische Golf-Verbands (ÖGV). Mit der Veranstaltung will der Verband auch Menschen für den Sport begeistern, die bisher noch nichts damit zu tun hatten.

Die Veranstaltungsreihe findet seit 2010 in verschiedenen Städten statt. Unter anderem wurde bereits vom Dach des Berliner Hotels Adlon vor das Brandenburger Tor sowie vom Arnolfo-Turm in Florenz abgeschlagen.

