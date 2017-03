Bett von Kaiser Karl für 125.000 Euro

Ein komplettes Schlafzimmer des letzten österreichischen Kaisers Karl I. wird derzeit auf einer Verkaufsplattform im Internet für 125.000 Euro angeboten. Es ist aber nicht das einzige skurrile Angebot. das sich dort findet.

„Gewisse Schlösser aus der Kaiserzeit stehen immer wieder zum Verkauf. Ein Kaiserzimmer mit dieser Geschichte hatten wir allerdings noch nie“, sagt eine Sprecherin von willhaben. Für 125.000 Euro bekommt man ein großes Doppelbett, zwei Kästen und zwei Nachtkästchen. Es habe bereits Interessenten gegeben, die hätte der hohe Preis allerdings abgeschreckt, so die Sprecherin.

Dokument soll Echtheit belegen

Nach Angaben der Anbieterin war die Garnitur Teil des kaiserlichen Mobiliars von Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax. Die ehemalige Kaiservilla wurde bis etwa 1918 von Kaiser Karl und Kaiserin Zita bewohnt, das Paar verbrachte dort auch seine Flitterwochen. Die Villa ist zudem als Geburtsort von Otto von Habsburg bekannt. In jüngerer Vergangenheit diente das Umfeld von Schloss Wartholz als Kulisse für die ORF-Serie „Altes Geld“.

willhaben

Die kunstvollen Arbeiten an den Möbeln zeigen Motive von Burgen und Schlössern in Österreich. Die Anzeige verweist auf ein Dokument, das die Herkunft der Möbel bestätigt. Laut Verkäuferin wechselte das Schlafzimmer-Mobiliar zu Beginn der ersten Republik in bürgerlichen Besitz, nämlich als Entschädigung für die Dienste eines Leibarztes von Kaiser Karl.

Stalin-Statue, Römerbad: Kuriose Anzeigen

Immer wieder landen kuriose Kunstartikel und Immobilien im Internet. So bietet ein selbsternannter „Krokodil-Flüsterer“ aus Wien seine afrikanischen Exponate aus „zahlreichen Expeditionen“ für 40.000 Euro an. Zuletzt wurde auch ein ehemaliges Römisches Bad als Lagerfläche auf willhaben angeboten - mehr dazu in Römisches Bad: Wiens schönste Abstellkammer.

Zu den teureren Kunstwerken auf willhaben, zählt eine dreieinhalb Meter hohe Bronzestatue von Josef Stalin. Das Andenken an den sowjetischen Diktator hat den stolzen Preis von 189.000 Euro. Bereits im Sommer 2016 berichteten mehrere Medien über die Statue. Bisher konnte sich offenbar noch niemand für die Bronzearbeit von 1953 begeistern.

