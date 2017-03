Bänke vor Westbahnhof entfernt: Kritik an ÖBB

Die ÖBB haben am Donnerstag mehrere Sitzbänke vor dem Westbahnhof entfernt - auf dem Platz vor dem „Blauen Haus“. Die Wiener Grünen üben Kritik und vermuten dahinter eine mögliche Maßnahme gegen Obdachlose.

Laut ÖBB war die Entfernung der Sitzbänke um eine erste Maßnahme in Vorbereitung auf den Komplettumbau des Platzes. Das teilte das Unternehmen gegenüber „Wien heute“ mit. Der Platz werde neu gestaltet, nicht zuletzt das das Möbelunternehmen IKEA in das „Blaue Haus“ einziehen wird - mehr dazu in Ikea plant Möbelhaus bei Westbahnhof und in Ikea am Westbahnhof „logischer Schritt“.

„Unsympathisches Behübschungsprojekt“

Auf den Bänken hätten sich nicht nur erholungsbedürftige Menschen niedergelassen, sondern auch „Obdachlose, die hier ein wenig zur Ruhe kamen“, heißt es in einem offenen Brieg an die ÖBB. Verfasst haben diesen Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Wiener Grünen, und Christian Tesar, Klubobmann der Grünen in Rudolfsheim-Fünfhaus. „Wollen die ÖBB gezielt Menschen vertreiben, die ihrer Ansicht nach ‚das Stadtbild stören‘“, wird gefragt. „Geht es darum zu verhindern, dass ausgabefreudige Konsument_innen mit realer Armut konfrontiert werden?“

Die Schaffung von möglichst ungemütlichen Verhältnissen für Obdachlose sei „ein unsympathisches Behübschungsprojekt“ und zudem auch „ein unfreundlicher Akt“ gegenüber den im Bahnhof arbeitenden Menschen. Zum Schluss des Briefes, der an Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä adressiert ist, fordern sie diesen auf, die Bänke wieder aufstellen zu lassen.

