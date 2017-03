Gratisparkplätze müssen Bauprojekten weichen

Der beliebte kostenlose Parkplatz bei der U-Bahn-Station Kagran muss schon bald Bauprojekten weichen. Insgesamt 400 Parkplätze fallen dadurch weg - die ersten 100 ab Juni, wenn die Bauarbeiten für einen Busbahnhof beginnen.

Der Busbahnhof wird zwar nicht auf dem Parkplatz-Areal errichtet, doch der Verkehr wird während der Bauarbeiten über einen Teil des Parkplatzes umgeleitet. Alle Parkplätze fallen dann im Frühjahr 2018 weg. Dann starten die Bauarbeiten für einen neuen Stadtteil: Das „Forum Donaustadt“, bestehend unter anderem aus Büros, Wohnungen und einem Hotel - mehr dazu in Neue Hochhäuser für die Donaustadt ab 2017.

Delugan Meissl Associated Architects

Vor allem Pendler betroffen

Derzeit stehen auf dem Platz zwischen der U-Bahn-Station Kagran und der Albert Schultz-Eishalle die Autos jeden Tag dicht nebeneinander gereiht. Für die Anrainer würde sich durch den Wegfall der Stellplätze jedoch nicht viel verändern, sagt Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Diese würden den Parkplatz in der Regel ohnehin nicht verwenden: „Hauptsächlich wird der Stellplatz von PKW benutzt, die in erster Linie in die Arbeit fahren oder einkaufen wollen. Und ein Drittel der Nutzer sind aus Niederösterreich.“ Die Pendler sollen in Zukunft in „Park and Ride“-Anlagen am Stadtrand parken.

Baubeginn ursprünglich für 2014 geplant

Das Projekt „Forum Donaustadt“ wurde zunächst von einer GmbH entwickelt, die zu 45 Prozent zur Wirtschaftsagentur Wien gehört. In einem europaweiten Bieterverfahren haben sich dann SIGNA und ARE durchgesetzt. Das Forum soll aus insgesamt sechs Bauteilen bestehen, sollen sechs Bauteile entstehen.

Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 15.000 Quadratmeter. Im Projekt enthalten ist der Forum Tower, der 145 Meter hoch werden soll. Die Genehmigungen für das Forum Donaustadt liegen schon seit Jahren vor, ursprünglich hätten die Bauarbeiten schon im Jahr 2014 gestartet werden sollen.

