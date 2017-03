Heumarkt: Debatte spaltet Vassilakous Grüne

Im Konflikt um den Heumarkt sind die Differenzen innerhalb der Grünen so groß, dass jetzt eine Urabstimmung entscheiden soll. Die Parteimitglieder von Planungsstadträtin Maria Vassilakou werden infolge zum Heumarkt befragt.

Wie auch in der Bevölkerung, gibt es im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Areals rund um den Wiener Eislaufverein und das Hotel Intercontinental sowie zur Frage des Weltkulturerbe-Status Wiens innerhalb der Grünen unterschiedliche Meinungen. Das Mittel der Urabstimmung bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Positionen unserer zahlreichen Mitglieder abzubilden und damit berücksichtigt zu wissen.

Beschlüsse zu Flächenwidmung bereits fix

Zur Flächenwidmung am Heumarkt haben die Grünen Wien in den letzten Wochen geltende Beschlüsse gefasst. In der Landesversammlung im letzten Herbst bekannten sich die Grünen Wien zu den Verpflichtungen des Weltkulturerbe-Status und beauftragten die Landeskonferenz mit der weiteren Befassung der Thematik. Der dort gefasste Beschluss bildet die Basis für das Handeln sowohl der Grünen Wien als auch Vassilakous.

ORF

In der dafür zuständigen Landeskonferenz der Grünen Wien vom 30. Jänner wurde mit großer Mehrheit festgehalten, das Flächenwidmungsverfahren für das Areal Eislaufverein und Hotel Intercontinental fortzuführen. Gleichzeitig sprachen sich die Delegierten dafür aus, Maßnahmen zum Schutz des kulturellen Erbes zu setzen.

Vassilakou in Dialog mit UNESCO

Laut Vassilakou ist die Stadt Wien bereits in einem intensiven Dialog mit der UNESCO: „Verbesserungen in Wien müssen möglich sein. Nur eine lebendige Stadt ist auch tatsächlich eine Stadt, die ihr kulturelles Erbe schützen und bewahren kann.“ Laut Vassilakou wird mit dem Projekt die Erhaltung des Eislaufvereins mit rund 6.000 Quadratmetern Eisfläche sichergestellt und eine Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur sowie der Öffnung des Areals als freier Platz im Sommer geschaffen.

„Verlust von Weltkulturerbe-Status große Gefahr“

Der Sprecher der Initiative Urabstimmung, Alexander Hirschenhauser, sieht eine große Gefahr im drohenden Verlust des Weltkulturerbe-Status: „Wien ist auch ohne Hochhäuser in seinem Zentrum eine pulsierende Stadt. Es besteht also kein Grund, internationale Verträge zu missachten und das Weltkulturerbe aufs Spiel zu setzen.“

Hirschenhauser betont die Vorbildwirkung, die Österreich als reiche Kulturnation einnehmen sollte: „Wenn wir die Innenstadt den Investoren überantworten, wäre das für die Grünen ein fatales Signal.“ Zudem bestehen bei den Kritikern des Projektes große Zweifel an der Werthaltigkeit bzw. am ausreichenden Gegenwert für die Allgemeinheit.

„Der Eislaufverein hat einen Pachtvertrag bis 2058. Der öffentliche Mehrwert steht in keinem Verhältnis zum Gewinn des Investors. Der Erhalt des Eislaufvereins, der zweifelsohne eine wichtige Wiener Institution darstellt, ist auch ohne den Bau eines das Stadtbild zerstörenden Turms mit Luxuswohnungen zu bewerkstelligen“, so Hirschenhauser weiter.

