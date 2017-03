Ein Toter nach Messerattacke

In Ottakring wurde heute ein Mann bei einer Messerattacke getötet. Ein Streit in einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel war offenbar eskaliert. Der Mann wurde im Krankenhaus notoperiert, erlag aber den Verletzungen.

Die Tat ereignete sich gegen 6.00 Uhr. Der Streit zwischen mehreren Beteiligten hatte offenbar seinen Ausgang in einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel, Ecke Herbststraße. „Dieser Streit hat sich dann ins Freie verlagert, dort sind diese Personen mit Faustschlägen und Gürteln aufeinander losgegangen. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen hat sich dann die Messerattacke ereignet“, erklärte Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Identität derzeit unklar

Anschließend schleppte er sich noch etwa 100 Meter auf dem Gehsteig davon, ehe er auf die Fahrbahn taumelte, wo eine Autofahrerin auf ihn aufmerksam wurde. In der Annahme, der Mann sei von einem Fahrzeug angefahren worden, verständigte sie die Einsatzkräfte, berichtete Keiblinger. Der Verletzte wurde in ein Spital gebracht und starb trotz Notoperation rund eine Stunde später. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden.

Über die Identität des Opfers ist noch nichts bekannt, erklärte Keiblinger. Dort verstarb er an den Folgen der Attacke. Auch die Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt, der Täter ist flüchtig. Keiblinger: „Es ist so, dass jetzt hier vor Ort die Spurensicherung voll im Gange ist und die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien haben schon mit Vernehmungen der Zeugen begonnen.“