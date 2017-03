AC/DC-Schlagzeuger probt in Wien

Er war mehrere Jahrzehnte lang Schlagzeuger der australischen Rock-Band AC/DC und hat bereits vor hunderttausenden Fans gespielt: Jetzt ist Phil Rudd völlig inkognito in Wien zu Gast und probt mit seiner neuen Band für sein Comeback.

2015 war ein schwarzes Jahr für Phil Rudd. Nach seinem Drogen- und Gewaltprozess ging er nicht mehr mit AC/DC auf Tour. Es wurde ruhig um den berühmten Schlagzeuger. Nun ist er zurück und probt in Wien für die kommenden Auftritte - etwa am 3. Mai in der Arena.

Sightseeing und Probenarbeit

„Die Firma, mit der ich zusammenarbeite, ist aus Wien. Hier ist alles, was wir brauchen. Das passt und deshalb proben wir hier für unsere Tournee. Außerdem machen wir Sightseeing und genießen Wien“, so Phill Rudd im Exklusivinterview mit „Wien heute“.

Rudd erinnert die kleine, anstehende Tournee an die Anfänge von AC/DC. „Es ist so wie bei meiner ersten Tournee: Wäsche waschen und so, da kommen viele Erinnerungen hoch, die kleinen Clubs und die Nähe zum Publikum.“

Begeistert von Wiens Geschichte

Rudd hat nach über 40 Jahren Rock’n’Roll so gut wie die ganze Welt gesehen - im Gegensatz zu seinen neuen Bandkollegen. „Die Band, mit der ich spiele, ist noch nie außerhalb Neuseelands oder Australiens gewesen. Und die sind komplett begeistert von der großen Vergangenheit hier und dem Essen. Wir haben viel Spaß.“

Rudd ist ein bescheidener Superstar, einer, der alles erreicht hat und niemandem mehr Beweise schuldig ist. Über seinen Neustart sagt er: „Wir werden nicht so groß werden wie AC/DC, wir sind einfach eine gute Rock’n’Roll-Band - mit einem guten Schlagzeuger.“

