Vom Sportklub zurück zum Sport-Club

Der Wiener Sportklub steht vor einer großen Veränderung. Der Klub soll in den Wiener Sport-Club zurückgeführt werden. Dafür braucht er aber Geld, um die Verbindlichkeiten in Höhe von 300.000 Euro zu erfüllen.

Ab der Regionalligasaison 2017/18 will der Wiener Sportklub (WSK) wieder unter dem ursprünglichen Namen Wiener Sport-Club (WSC) auflaufen. Ausgangspunkt der Umbenennung ist ein Konkursverfahren im Jahr 2001 gegen den Sport-Club. Um der Pleite zu entgehen gründet das damalige Vereinspräsidium den Wiener Sportklub. Der übernimmt die Lizenz des strauchelnden Clubs und spielt daraufhin in der Regionalliga Ost. Der WSC bleibt auf den Schulden sitzen und konzentriert sich fortan auf die anderen Sportarten, wie Fechten und Radfahren.

Doch die Fans des Regionalligisten haben den Kontakt zum Ursprungsverein nie aufgegeben. Mittlerweile stehen in der 2. Klasse B die Mitarbeiter und Fans des Sportklubs auf dem Feld - als Wiener Sport-Club. So kommt es vor, dass dieselbe Person an einem Tag auf dem Feld des Unterligavereins in der Erdbrustgasse spielt und am nächsten auf der berühmten Friedhofstribüne in Dornbach steht und den Regionalligisten anfeuert.

Christopher Glanzl/WSK

Mit Crowdfunding zur Rückführung

Seit Jahren gibt es den Wunsch, dass die Vereine wieder unter einem gemeinsamen Namen am alteingesessenen Sportclub-Platz spielen. Tatsächlich soll es ab der kommenden Saison soweit sein. Der Unterligaverein hat sich mit dem Regionalligisten bereits geeinigt - unter einer Bedingung: Der WSK muss seine Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 300.000 Euro erfüllen.

Marcel Ludwig, Sprecher des WSK und Gründer der Initiative „onewienersportclub“, sieht die Finanzierung auf einem guten Weg. Mit einem „Drei-Säulen-Modell“ soll der Plan erfüllt werden. Ein Drittel will vorerst WSK-Präsident Manfred Tromayer übernehmen und durch große Testspiele im Sommer refinanzieren. Ein weiteres Drittel soll von einem neuen Großsponsor übernommen werden, dieser Teil hängt aber vom Erfolg eines Projekts ab: Denn die übrigen 100.000 Euro kommen von Fangruppen und über ein Crowdfunding-Projekt. Erst dann will der Sponsor seine Zustimmung geben.

Mitgliederversammlung im Mai

Die Crowdfunding-Kampagne läuft mit einem Ziel von 60.000 Euro. „Aber wir hoffen, dass mehr Geld zusammenkommt“, so Ludwig. Die Kampagne läuft bis 6. Mai, anschließend soll in den Mitgliederversammlungen der beiden Vereine die Rückführung beschlossen werden. Dann erst gilt es die Planung für die kommende Saison zu starten, denn vertraglich sind die Spieler an den Sportklub mit „K“ gebunden.

Der Plan, so heißt es beim WSK, sei jedoch ganz klar, die Spieler auch in der kommenden Regionalligasaison unter dem Namen Sport-Club auflaufen zu sehen. Anschließend, heißt es, gelte es sich kurz- und mittelfristig als WSC zu positionieren und professionell aufzustellen - das Vorbild dabei: Die SV Ried.

Christopher Glanzl/WSK

Sanierungsbedürftiges Stadion

Der Verein aus Oberösterreich hätte gezeigt, was mit sorgfältigem Management zu erreichen sei, heißt es beim WSK. Sie wissen genau um ihr Potential und haben ein Stadion, das auf ihre Ansprüche angepasst ist. Das Stadion ist ein Vorhaben, das auch der Sport-Club angehen wird.

Denn der derzeitige Sportclub-Platz ist in einem desolaten Zustand, die Haupttribüne ist über 60 Jahre alt und muss neu gebaut werden. Der Kabinentrakt kommt von der Friedhofstribüne unter die neue Haupttribüne. Auch die Lichtanlage und der Platz müssen saniert werden - selbes gilt für die Gegengerade gegenüber von der Haupttribüne.

Christopher Glanzl/WSK

Parkplätze derzeit noch Knackpunkt

Die Stadt Wien hat dem Verein Fördermittel in der Höhe von 5,7 Millionen Euro zugesichert. Derzeit spreizt es sich noch an den Stellplätzen: Laut WSK fordert die Stadt Parkplätze rund um das Stadion, das derzeit 7.828 Zuschauer fasst. Die Verantwortlichen beim Verein sehen das nicht ein und argumentieren mit der guten öffentlichen Erreichbarkeit und ausreichend Parkplätzen in der näheren Umgebung.

Die Sanierung steht also noch weiter aus, die Fans kommen aber trotzdem - der Zuschauerschnitt in der Regionalliga war vergangene Saison höher als jener von Grödig in der Bundesliga. Künftig können sie vielleicht wieder für den Wiener Sport-Club mit „C“ jubeln - und müssen nicht selbst spielen.

Links: