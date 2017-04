Mordverdacht nach Sturz aus drittem Stock

Nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hauses in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Freitag ein Mann verstorben. Bei der Obduktion wurden Verletzungen an den Armen entdeckt, nun wird wegen Mordverdachts ermittelt.

Laut Polizei ist der 38-jährige Mann am 31. März aus dem dritten Stock eines Hauses in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gestürzt. Die Leiche wurde am Nachmittag im Innenhof des Hauses in der Beckmanngasse gefunden. Der in Wien geborene serbische Staatsbürger verstarb an den Folgen des Sturzes. Zunächst war die Polizei von einem Unfall oder einem Selbstmord ausgegangen.

APA/Herbert Neubauer

Ermittlungen in der Suchtgift-Szene

Wie die Wiener Polizei am Sonntag bekannt gab, lässt die gerichtliche Obduktion allerdings auf ein Verbrechen schließen. Bei der Untersuchung wurden demnach Verletzungen an den Armen entdeckt. „Diese Verletzungen konnten von ihm selbst nicht herbeigeführt werden, deshalb kann Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden“, so Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber „Radio Wien“.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Der Mann verkehrte im Suchtgift-Milieu. Daher konzentrieren sich die Einvernahmen am Wochenende auf Personen aus der Drogenszene, es werden aber auch Freunde und Familienmitglieder befragt.