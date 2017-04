Life-Ball-Tickets werden wieder ausgelost

Nach einer einjährigen Pause findet der Life Ball am 10. Juni wieder in Wien statt. 3.780 Gäste werden erwartet. Die Karten werden wieder ab 19. April ausgelost. Wer kein Glück hat, kann auch ein teures VIP-Ticket kaufen.

Pro Person gibt es maximal zwei Kaufoptionen. Dafür muss man sich vom 19. April, 10.00 Uhr, bis 23. April, 15.00 Uhr, registrieren.

Für jene, denen die Glückgöttin Fortuna beim offiziellen Kartenverkauf nicht hold ist, oder die den Life Ball mit besonderen Extras erleben möchten, gibt es 2017 das ein „all-inclusive VIP-Ticket“ für 2.500 Euro. Der Spendenanteil dabei beträgt mindestens 1.970 Euro und ist steuerlich absetzbar, hieß es seitens des Veranstalters.

Motto „Recognize the Danger“

Bei der 24. Auflage lautet das Thema „Recognize the Danger“. Als Vorbild dient die Zeit rund um das Ende der 20er- und Anfang der 30er-Jahre. Damals waren bereits die Anzeichen des drohenden Unheils spürbar. Für die Gestaltung der Outfits gilt ein Grundsatz: Die bunte, lebensbejahende Welt soll als Inspiration dienen. Nicht erlaubt sind Styles, welche die herannahende Gefahr darstellen - wie zum Beispiel militärische Uniformen jeglicher Art.

Für die Style Bible 2017 - die kreative Vorlage für Life-Ball-Gäste - wurden Bilder von Otto Dix von den Fotografen Inge Prader und Markus Morianz wieder in Szene gesetzt. Im Vordergrund sind die bunten, provokanten Werke Dix’ und anderer Künstler aus dieser Zeit zu sehen, im Hintergrund die beklemmenden, bedrohlichen Schwarz-Weiß-Sujets mit populistischen Themen, die sehr an den Stil Leni Riefenstahls erinnern.

Fokus auf Immunstatus

In diesem Jahr wird beim Life Ball das Hauptaugenmerk auf den Immunstatus gelegt - 54 Prozent der weltweit HIV-positiven Menschen wissen laut WHO nämlich nichts über ihre Infektion. Eine frühzeitige Therapie würde die Übertragbarkeit dramatisch verringern. Deshalb möchte der Life Ball darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, seinen Immunstatus zu kennen - mehr dazu in Life Ball erstmals auch für Jugendliche.

