52-Jährige mit Küchenmesser attackiert

Eine 52-Jährige ist am Sonntagabend in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten von ihrem Partner schwer verletzt worden. Der 44-Jährige rammte ihr ein langes Küchenmesser in den Bauch. Er wurde festgenommen.

Eine Nachbarin hatte die Polizei um 20.40 Uhr in das Haus in der Favoritenstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, steckte das Messer tief im Bauch der 52-Jährigen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Die Frau war ansprechbar, konnte aber zunächst keine genaueren Angaben machen. Der Grund für den Streit war noch unklar.

Opfer außer Lebensgefahr

Ihr Lebensgefährte hielt sich ebenfalls noch im Stiegenhaus auf. Er hatte sich Verletzungen an den Handgelenken zugefügt, die im Krankenhaus genäht wurden. Der 44-Jährige wurde wegen versuchten Mordes festgenommen. Gegen den Portugiesen ist außerdem ein Aufenthaltsverbot aufrecht. Ob er noch in der gemeinsamen Wohnung in der Favoritenstraße gewohnt hat, war laut Polizei unbekannt.

In der Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt der Tat auch drei Kinder im Alter von fünf, 13 und 15 Jahren auf. Die Fünfjährige wurde in einer Betreuungseinrichtung untergebracht, ein weiteres Mädchen und ein Bub kamen vorübergehend bei einer Freundin der Mutter unter. Die Frau war am Montag außer Lebensgefahr.