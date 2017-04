Einbrecher erbeuteten Musikinstrumente

Bei einem Einbruch in ein Musikfachgeschäft in Wien-Mariahilf haben bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag drei Instrumente gestohlen. Der Wert der Instrumente beträgt laut Polizei mehr als 50.000 Euro.

Bei den Instrumenten handelt es sich unter anderem um eine Violine des Wiener Geigenbauers Antony Posch aus dem 18. Jahrhundert.

Bundeskriminalamt

Gestohlen wurden auch eine Viola des 1821 in Wien verstorbenen Franz Geissenhof und eine Gagliano-Viola, die in Neapel gefertigt wurde. Das Bundeskriminalamt hat auf seiner Fahndungsseite Bilder der entwendeten Instrumente veröffentlicht.

Türschloss aufgebrochen

Der oder die Täter sind in die Räumlichkeiten des Geschäfts in der Mariahilfer Straße gelangt, indem sie das Türschloss aufbrachen. Weitere Instrumente oder andere Wertgegenstände wurden laut Angaben der Polizei am Montag nicht gestohlen.

