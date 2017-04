25 Kilogramm Marihuana in Reisebus

In einem Reisebus aus dem Kosovo haben Drogenfahnder in Wien-Favoriten 25 Kilogramm Suchtgift sichergestellt. Die Drogen waren in einem Reservereifen versteckt und von einem Polizeihund aufgespürt.

Den entscheidenden Tipp hatten die Wiener Suchtgiftfahnder von Kollegen aus dem Kosovo erhalten. „In einem günstigen Moment wurde der Reisebus zu einer Verkehrskontrolle im zehnten Bezirk gelotst. Die Kontrolle mit dem Polizeidiensthund war da natürlich schon vorbereitet“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber „Radio Wien“.

Vier Personen festgenommen

Polizeidiensthund Frankie spürte letztlich 25 Kilogramm Marihuana auf, die in einem Reservereifen des Busses versteckt waren. Vier Personen wurden festgenommen. Darunter waren der Busfahrer und der Unternehmer, die beide aus dem Kosovo stammen. „Zwei Abnehmer, die aus Albanien stammen, haben dem Transporteur offenbar nicht vertraut und wollten bei dem Transport nach Wien dabei sein. Auch sie wurden festgenommen“, so Thomas Keiblinger.