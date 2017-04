Royals legen Besuch beim Heurigen ein

Heute erwartet Prince Charles und seine Ehefrau Camilla ein dichtes Programm: Charles nimmt an einer OSZE-Sitzung teil und Camilla besucht die Spanische Hofreitschule. Auch ein gemeinsamer Heurigenbesuch ist geplant.

Ganz oben auf der Wunschliste von Prinz Charles und Camilla steht aber der Besuch des Musikvereins. Die beiden werden dort einer Probe der Wiener Philharmoniker lauschen. Sie bekommen Originalmanuskripte von Komponisten aus dem Archiv des Musikvereins zu sehen - und zwar von Mozart, Haydn, Brahms und Beethoven.

Danach verkosten der britische Thronfolger und seine Frau bei dem Bio-Winzer Obermann 13 Sorten Gemischter Satz und typisch österreichische Schmankerln. Politik wird aber auch heute nicht ganz außen vor gelassen: Während Camilla durch die Spanische Hofreitschule geführt wird, spricht Prinz Charles beim Round Table der OSZE über moderne Sklaverei und Religionsfreiheit.

Treffen mit Kern und Van der Bellen

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla sind am Mittwoch wie geplant kurz nach 15.30 Uhr auf dem Flughafen Wien-Schwechat gelandet. Anschließend standen Treffen mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) auf dem Plan. Am Abend folgte noch ein Staatsbankett - mehr dazu in Royals trafen Van der Bellen und Kern

Für die Polizei bedeutet der Besuch einen hohen Aufwand. Besonders in der Innenstadt sei mit Straßensperren zu rechnen. Der Hauptschauplatz, auf den sich die Wiener Polizei im Zuge des königlichen Besuches konzentriert, ist das Hotel Sacher, in dem Prinz Charles und Herzogin Camilla nächtigen - Royals in Wien: Hohe Sicherheitsvorkehrungen.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Bundespressedienst

Programm von britischer Botschaft geplant

Das Programm wurde in der britischen Botschaft vorbereitet, in enger Absprache mit dem Büro des Prinzen, wie Leigh Turner, britischer Botschafter in Wien, gegenüber „Wien heute“ erklärte: „Wir diskutieren ständig mit dem Haushalt des Prinzen und der Herzogin, was sie machen möchten, was am interessantesten wäre und was möglich wäre“ - mehr dazu in Dichtes Wien-Programm für Royals.

Am Donnerstag besucht das Paar den Musikverein, darauf folgt eine kulinarische Stärkung: Bei einem Bioheurigen werden Weine und Schmankerln verkostet. Dabei wird auch Adelsexperte Karl Hohenlohe dabei sein - er ist mit Prinz Charles weitschichtig verwandt, wie er am Samstag in „Wien heute“ erklärte - mehr dazu in Hohenlohe: „Charles hat viel Witz“.

Der ORF bringt anlässlich des Besuchs in Wien einen Programmschwerpunkt mit Berichten in Fernsehen, Radio und Internet. Die Sendung „Guten Morgen Österreich“ kommt in dieser Woche aus Schönbrunn und widmet sich am Mittwoch und Donnerstag besonders dem Besuch von Prinz Charles und Camilla - mehr dazu in „Guten Morgen Österreich“ aus Schönbrunn.

