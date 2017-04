Messerattacke: Festnahme am Tatort

Nach einer Messer-Attacke in einem Hotel in Wien-Favoriten ist ein 38-jähriger Mann in Haft. Die Festnahme erfolgte nach einem Hinweis des Rezeptionisten, der mutmaßliche Täter war an den Tatort zurückgekehrt.

Das Opfer hatte am Samstagabend den Rezeptionisten des Hotels in der Laxenburger Straße aufgesucht. Der 35-jährige Marokkaner war durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt worden - mehr dazu in Mann in Hotel in den Rücken gestochen.

Ein 38-jähriger Algerier, der das Nebenzimmer des 35-Jährigen bewohnt hatte, kam dann am Sonntag zur Rezeption. Laut Polizei wollte er Spuren löschen. „Er hat versucht, den Rezeptionisten dazu zu überreden, Videoaufzeichnungen zu löschen und er hat verlangt, dass seine Daten aus dem Gästebuch gelöscht werden“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber „Radio Wien“.

Zustand des Opfers stabil

Während der 38-Jährige in sein Hotelzimmer ging, verständigte der Rezeptionist die Polizei. Kurz darauf wurde der Verdächtige festgenommen. Über die Hintergründe der Messerattacke ist noch nichts bekannt. Bisher steht fest, dass die beiden Männer viel Alkohol konsumiert haben. Ob sie sich schon vor der Tat gekannt haben, ist noch unklar. Der Zustand des Opfers ist laut Polizei stabil.