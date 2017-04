Karfreitag: OGH entscheidet über Feiertag

Derzeit ist der Karfreitag nur für Angehörige des evangelischen Glaubens ein Feiertag. Nachdem ein konfessionsloser Wiener wegen Diskriminierung geklagt hat, könnte sich das ändern. Jetzt ist der Oberste Gerichtshof (OGH) am Zug.

Am Karfreitag gedenken Katholiken wie Protestanten der Kreuzigung Jesu. In Deutschland ist der Karfreitag schon lange ein gesetzlicher Feiertag. In Österreich müssen Konfessionslose und Angehörige anderer Religionsgemeinschaften als der evangelischen aber arbeiten.

2015 klagte ein konfessionsloser Angestellter wegen Diskriminierung seinen Arbeitgeber. Er forderte einen Feiertagszuschlag. Das Oberlandesgericht Wien gab ihm mit Verweis auf die EU-Gleichbehandlungsrichtlinie recht. Der Arbeitgeber des Klägers berief gegen das Urteil. Jetzt ist die nächste Instanz gefragt.

Feiertag soll die Arbeitgeber halbe Milliarde kosten

Ein Sprecher des Obersten Gerichtshofs teilt mit, dass es unklar ist, wann das Urteil ergeht. Offen ist auch, ob der Oberste Gerichtshof das Urteil der Vorinstanz bestätigt oder nicht. Anwältin Christina Silberbauer warnt, ein Feiertag könnte die Arbeitgeber eine halbe Milliarde Euro kosten.

Juristen der Arbeiterkammer Wien unterstützen den Kläger und begrüßten das Urteil. Der Professor für Arbeits- und Sozialrecht Wolfgang Mazal hält die Begründung der Diskriminierung aber für fehlerhaft. Er verweist auf Folgen, sollten Richter das Urteil der Vorinstanz bestätigen. Denn wird der Karfreitag zum Feiertag für alle Arbeitnehmer, müsse das auch für Jom Kippur gelten. Am Versöhnungstag im Herbst haben bisher nur jüdische Arbeitnehmer frei.

Enorme Zusatzbelastung

„Darüber hinaus kann man das Ganze drei Jahre rückwirkend geltend machen. Und ob ab nun für die Zukunft immer zwei zusätzliche Feiertage für alle Arbeitnehmer argumentierbar sind? Das wäre wohl eine enorme Zusatzbelastung für die österreichische Wirtschaft“, sagte Mazal im Ö1-Morgenjournal. Arbeitsrechtsexperte Mazal rechnet damit, dass der Fall bis zum Europäischen Gerichtshof geht.

Der Karfreitag ist in Österreich seit den 1950er Jahren für evangelische Arbeitnehmer frei. Das Parlament begründete das als Ausgleich für das Leid, welches evangelische Mitbürger in der Vergangenheit erfahren mussten. Arbeitsrechtler Mazal nennt das eine positive Diskriminierung. Gerichte könnten daran festhalten und die Feiertagsregeln wie bisher belassen.

