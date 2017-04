Plan gegen Gangbetten in Wiens Spitäler

Nach dem Prüfverfahren der Volksanwaltschhaft, soll es in Wiens Spitälern keine Gangbetten mehr geben. Geplante Maßnahmen, wie ein dichteres Monitoring und Entlassungsmanager, sollen Engpässe ausschließen.

Der Wiener Volksanwalt Günther Kräuter leitete im Winter ein Prüfverfahren ein, um auf strukturelle Probleme hinzuweisen. Wie die Presse berichtet, ist das Verfahren bereits abgschlossen. Ausgangspunkt waren im Jänner Berichte, wonach in Wiener Spitälern aus Personalmangel Gangbetten aufgestellt worden sein, obwohl Betten in den Zimmer frei gewesen wären - mehr dazu in Personalmangel: Gangbetten trotz freier Zimmer

Vorschläge des KAV

Der Vorstand des Krankenanstaltsverbund soll nun konkrete Maßnahmen vorgelegt haben, die Kräuter „beobachten und überprüfen will“, wie er der Presse mitteilte. Geplante Entlassungsmanager sollen die Verweildauer von Patienten in Spitälern senken. Durch ein Monitoring-Programm sollen Gangbetten außerdem stündlich statt täglich erfasst werden.

Ab Mitte 2017 soll damit begonnen werden, der Vollbetrieb ist für Ende 2017 vorgesehen. Für den kommenden Winter soll es auch einen Grippeplan geben, der für Grippepatienten zusätzliche, reservierte betten beinhaltet. Aus dem Büro Frauenberger heißt es gegenüber der Presse, dass „die Vermeidung bzw. Reduktion ein sehr wichtiges Anliegen sei.“

