Mann kletterte in Ausgrabungen

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag in die archäologischen Ausgrabungen am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt geklettert. Die Feuerwehr barg den verwirrten Mann.

Der Feuerwehr wurde dies als „abgestürzte Person“ alarmiert, die Einsatzkräfte sicherten den Mann und bargen ihn mittels Drehleiter. Der 38-Jährige blieb unversehrt, ein Amtsarzt verfügte die Einweisung über den offensichtlich verwirrten Mann.

Schon öfter Einsätze in den Ausgrabungen

Schon öfter musste die Feuerwehr zu den Ausgrabungen am Michaelerplatz ausrücken. 2012 kam es einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz: Zwei Männer versuchten, an die von Touristen in die Ausgrabungsstätte geworfenen Münzen zu gelangen. Dabei stürzte einer der beiden sieben Meter in die Tiefe - mehr dazu in Münzdieb stürzt in Ausgrabungsstätte.

Im selben Jahr gingen die Pferde eines Fiakers durch. Sie kamen bis zum Michaelerplatz, dort kippte die Kutsche um, und ein Pferd stürzte in die Ausgrabungen auf dem Platz - mehr dazu in Pferd in Ausgrabungen gestürzt.