Golfen quer durch die Innenstadt

Werbung mal anders: Um den Golfsport zu promoten, wird am Samstag und Sonntag quer durch die Wiener Innenstadt gegolft. Das ungewöhnliche Turnier führt etwa durch den Volks- und Burggarten. Anfänger können Golfen probieren.

Wiens Innenstadt verwandelt sich am Freitag und Samstag in einen riesigen Golfplatz: Beim In City Golf-Event werden 72 Spieler ein Turnier quer durch die Innenstadt absolvieren. Neun Löcher befinden sich am Rathausplatz, neun weitere in der Innenstadt - beispielsweise bei der Oper, der Albertinapassage, dem Musikvereinssaal oder in Volksgarten und Burggarten.

Curtes/ÖGV

Das Turnier selbst ist schon ausgebucht, gerade für Anfänger gibt es aber dennoch genügend Möglichkeiten: „Der gesamte Rathausplatz ist öffentlich zugänglich, auch bei den Löchern in der Stadt kann man zuschauen - außerdem gibt es viele Mitmachstationen“, so Ute Egermaier vom Österreichischen Golfverband.

Mitmachen von Kindergolf bis Simulator

Das Angebot am Rathausplatz reicht von Kindergolf mit Plastikschlägern und extra großen Bällen über eine „Footgolf“-Rampe, auf der mit dem Fuß gespielt wird, bis hin zu einem Golfsimulator. Probiert werden kann auch an vielen anderen Stationen, an denen Laien erste Golf-Techniken lernen können. Dazu gehört das Chippen, also den Ball gefühlvoll anheben oder das Putten, also den Ball flach ins Loch schieben.

Curtes/ÖGV

Das Golfen in der Großstadt hat aber auch seine Tücken: Dort wo es notwendig ist, wird mit Softbällen gespielt, um Verletzungen von Zuschauern und Schäden an Objekten zu vermeiden. Die Veranstaltungsreihe findet seit 2010 in verschiedenen Städten statt. Unter anderem wurde bereits vom Dach des Berliner Hotels Adlon vor das Brandenburger Tor sowie vom Arnolfo-Turm in Florenz abgeschlagen.

