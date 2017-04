Teuer aber robust: Stadt pflanzt weiter Stauden

Seit dem Sommer setzt das Stadtgartenamt auf Staudenpflanzen statt Tulpen: Die sind zwar teurer, aber deutlich pflegeleichter. Die Stadt ist zufrieden - denn Mitarbeiter hätten nun mehr Zeit für andere Aufgaben.

Statt Tulpen gibt es jetzt in vielen Wiener Beeten mehrjährige ausdauernde krautige Pflanzen, so werden sie von den Stadtgärten offiziell genannt. Die sind zwar teurer, sie zu setzen, habe sich aber ausgezahlt: „Die haben sich bewährt. Man sieht, sie schießen heuer mit noch mehr Kraft als im ersten Jahr aus dem Boden raus“, sagte Karl Hawliczek von den Wiener Stadtgärten.

Der Winter war kalt - bis zu minus 15 Grad haben die Pflanzen überlebt. „Alle Pflanzen die trockener wachsen, gehen in Winterruhe und sind dadurch auch frostresistenter. Dadurch gib es eigentlich auch gar keinen Ausfall“, so Hawliczek. Sie sollen aber auch mit ganz heißen Sommerbedingungen in der Stadt zurecht kommen - mehr dazu in Stadtgärtner begegnen Klimawandel.

Staudenbeete brauchen kein Unkrautjäten mehr

Die Strategie der Stadtgärten: Pflegeleichte Pflanzen zu setzen, um ihr Personal anderweitig einsetzen zu können. So fällt bei den Staudenbeeten etwa das Unkrautjäten weg: „Unkraut hat gar keine Chance mehr, weil sich der Pflanzenteppich derartig dicht ausbreitet. Es sind auch Pflanzen dabei, die sich selbst aussähen, das heißt, sobald eine Lücke ist, gehen dort wieder Pflanzen auf“, erklärte Hawliczek. Auf bunte Farben in den Beeten wird dennoch nicht ganz verzichtet - für viele Frühlingsblüher sei es aber schlicht noch zu kalt.

Wie viel Geld man durch diese Maßnahmen spart, kann das Stadtgartenamt nicht sagen. Vielmehr wird Personal zu anderen Aufgaben umgeschichtet, wo es dringend benötigt wird. Durch neue EU-Sicherheitsstandards muss etwa jeder der 450.000 Bäume in der Stadt ein mal im Jahr auf Standfestigkeit und lose Äste kontrolliert werden. Auch die Sicherheit auf Spielplätzen wird immer öfter überprüft.

