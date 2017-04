Neues Leben für Floridsdorfer Zentrum

Der Floridsdorfer Spitz soll mit einer Reihe von Maßnahmen als attraktives Zentrum des Bezirks neu belebt werden. Angedacht ist unter anderem auch eine Begegnungszone von der S-Bahn-Station bis zum Floridsdorfer Markt.

Es muss mehr als ein Facelifting für das historisch gewachsene Zentrum des Bezirks sein, in dem mehr als 156.000 Menschen leben. Darin sind sich die Experten einig. In der Stadterneuerungs-Offensive „Gemeinsam für Floridsdorf“ werden alle Maßnahmen gebündelt. Im Visier sind elf Baublöcke mit insgesamt 180 Liegenschaften, aufgeteilt auf zwei Blöcke: „Am Spitz Süd“ und „Am Spitz Nord“.

ORF

Betriebe und Geschäfte sollen kommen

Historische Häuser wurden bereits blockweise saniert. Die Häuserfront am südlichen Spitz soll durch eine Schutzzone bewahrt werden. Agenturen suchen Nachmieter für leerstehende Geschäfte, etwa auch in Gemeindebauten wie dem Schlingerhof.

Am Spitz wurden neue Bänke aufgestellt. Es gibt weitere Kindergärten und Büchereien sowie auf vielen Plätzen kostenloses WLAN. Mit all diesen Mitteln wird versucht, Betriebe und Geschäfte einzuladen, sich am Spitz niederzulassen. Neue Häuser entstehen in großer Zahl entlang der Brünner-, Prager- und der Floridsdorfer Hauptstraße.

Begegnungszone bei Floridsdorfer Markt

Primär gehe es darum, die Lebensqualität für die Bewohner von Floridsdorf zu heben. Damit verbunden wären natürlich hochwertige Wohnungen, eine gute Nahversorgung und eine bedarfsgerechte Gestaltung des öffentlichen Raums, so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ).

Ein Projekt könnte etwa die Prager Straße, wo sich schon jetzt vielfältige Gastronomie-Angebote und das Gloria Theater befinden, zu einer Kultur- und Genussstraße werden lassen. In der Schleifgasse, die den Pius-Parsch-Platz mit dem Floridsdorfer Markt verbindet, wäre es denkbar, den Bereich der Fußgängerzone in Form einer Begegnungszone bis zum Markt fortzusetzen. Auf diese Weise könnte der Markt leichter erreicht und dadurch zusätzlich belebt werden.

