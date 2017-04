Pensionistin von Müllauto überrollt

Eine Pensionistin ist am Nachmittag von einem Müllauto auf dem Gürtel überrollt worden. Die circa 80-jährige Frau erlitt bei dem Unfall vor der Lugner City lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Müllwagens steht unter Schock.

Der Lenker des Müllwagens übersah gegen 13.00 Uhr beim Abbiegen aus der Gablenzgasse die Frau am Gürtel - und überrollte sie auf dem Schutzweg. „Die Patientin ist an den Beinen lebensgefährlich verletzt worden“, sagt Corinna Had von der Wiener Berufsrettung gegenüber Radio Wien.

Fahrer ebenfalls im Krankenhaus

Die Frau wurde auf der Straße notfallmedizinisch versorgt und ins AKH gebracht. Der Fahrer des Müllautos erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Spital eingeliefert. Zwei Fahrspuren des Neubaugürtels und Teile der Gablenzgasse mussten vorübergehend gesperrt werden. Unklar ist noch, wie es zu dem Unfall auf der durch eine Ampel gesicherten Kreuzung kommen konnte.