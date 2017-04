Entwurf zum neuen Tierhaltegesetz fertig

Das Wiener Tierhaltegsetz soll geändert werden. Der zuständige Magistrat will unter anderem Mindesstrafen einführen. Auch für die Maulkorb- und Leinenpflicht sowie für Hundezonen soll es Änderungen geben.

Wer in Wien einen gelisteteten Kampfhund ohne Hundeführschein hält, muss künftig mit einer Mindesstrafe von 1.000 Euro rechnen. Das gilt ebenso für jene, die Hunde scharf abrichten oder ein Tierhalteverbot ignorieren.

Christian Houdek / PID

Begutachtung bis Juni

Wurde ein Tier seinem mehrmals verwarnten Besitzer abgenommen, musste es bisher im Tierheim bleiben - und das während teils monatelanger Verfahren. In Zukunft sollen solche Besitzer automatisch das Recht am Tier verlieren, damit dieses schneller weitervermittelt werden kann.

Auch die Leinen- und Maulkorbpflicht wird konkretisiert: Auf Veranstaltungen wie Hundeschauen soll diese nur für zuschauende Hunde gelten, nicht aber für vorführende Hunde. Die Begutachtung des Änderungsantrags läuft bis Juni, danach will der Landtag das Gesetz verabschieden.

Änderungen öffentlich einsehbar

Der Entwurf ist inzwischen auf der Homepage der Stadt Wien abrufbar und liegt in den Magistratischen Bezirksämtern in der Zeit bis 2. Juni 2017 zur öffentlichen Einsicht auf. Zum Gesetzentwurf können Stellungnahmen an die zuständige MA 58 gesendet werden.

